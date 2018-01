Una pista sería clave para hallar a los detenidos que fugaron de celda policial

Brian Verdinelli y Luis Enrique Martínez siguen prófugos de la Justicia. La Policía de Gualeguaychú no ha logrado dar con el paradero de los delincuentes que escaparon de la celda de la Jefatura Departamental el pasado domingo, en horas de la siesta. No obstante, desde la fuerza hicieron notar que se han incorporado datos en la investigación que han ayudado a esclarecer el camino que tomaron.Es queEste rodado estaba en poder de un joven de 18 años en el barrio Tiro Federal, ubicado en el acceso a la ciudad, que quedó detenido."Hasta ahora no los hemos podido localizar. La información que va surgiendo la vamos chequeando, pero, indicó ael subjefe Departamental, Cristian Hormachea.Según confió el Jefe de Policía de Gualeguaychú, comisario Carlos Pérez, Verdineli y Martínez estaban en un patio interno de la Jefatura y treparon hasta un techo a unos 15 metros de altura. Desde allí se escabulleron por una claraboya y luego ganaron la calle saltando el paredón en la parte trasera de la sede policial.Desde allí corrieron y en calle Victoria robaron la primera moto. Con ella fueron hasta la zona de la Comisaría Primera y tomaron una segunda moto. Los dos, en ambos rodados, se dirigieron hacia Salaberry y Primero de Mayo, donde se cree que vendieron en unos 600 pesos el primer vehículo. Posteriormente se trasladaron hasta jurisdicción de Comisaría Cuarta, abandonaron la segunda moto robada y sustrajeron la Zanella de mayor cilindrada para emprender el viaje.A partir de ese momento se perdió el rastro de los prófugos. "Tenemos algunas pistas, e incluso se dispuso un perro para búsqueda de personas", indicó el Jefe de Policía y con cierto optimismo agregó: "están en la zona, sabemos que están acá".Hasta el momento no se ha esclarecido fehacientemente la forma en que escaparon, y si bien hay un sumario interno para establecer responsabilidades, desde el Ministerio Público Fiscal se trabaja con un grado alto de sospecha que recibieron la ayuda de algún uniformado.Los protagonistas de esta historia tienen 19 y 21 años, y han protagonizado varios hechos menores por los que recibieron penas de ejecución condicional. Martínez había sido condenado el 15 de diciembre y recibió una pena de 3 años, mientras que Verdinelli tenía una condena de 2 años de ejecución condicional dictada el 17 de agosto de 2016 por una denuncia que radicó un amigo suyo por "robo simple en concurso real con violación de domicilio" y "robo simple en grado de tentativa". Luego de ello robó dos desodorantes del supermercado Panda.Ambos fueron aprehendidos el 1 de enero en el barrio 20 viviendas por haber sustraído de forma conjunta una moto estacionada en Luis N. Palma, entre Roca y 9 de Julio, y poco después otra moto en Roca, entre Rivadavia y Luis N. Palma. Se les había dictado una prisión preventiva hasta el 2 de febrero e iban a enfrentar un juicio abreviado por el cual iban a recibir una pena de prisión efectiva.