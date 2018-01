Hija de ministro de Vidal reaccionó "con furia" a decretos presidenciales

Jacinta de la Torre, hija del ministro de Gobierno bonaerense Joaquín de la Torre, que se desempeña como secretaria privada de su padre, exintendente de San Miguel, no se resignó a perder su puesto y realizó una suerte de catarsis vía Twitter.



"En el afán de querer diferenciarse de los K hacen cada boludes (sic). Dios mío", escribió la joven de 23 años, en respuesta a las palabras del Presidente.



Además, criticó que este año no haya aumentos para los empleados públicos y lanzó: "Entonces espero que no haya inflación porque los empleados públicos también tienen que comer".



Por último, remató: "Voy a formar un sindicato de 'familiares de políticos'".



Al poco tiempo se dio cuenta de su error y rápidamente borró sus tuits. "Se me calman un toque todos. No tuiteo cosas importantes así que no me sigan", escribió.