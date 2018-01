Policía desmiente intento de coima a motociclista que circulaba en infracción

Un hombre denunció que un policía intentó coimearlo por 900 pesos para no hacerle una multa y retenerle la moto. Si bien asumió que estaba en falta por no contar con la documentación pertinente, se quejó de la actitud del policía.Al respecto, el subcomisario de Comisaría 15, Walter Chávez, dijo anteque "quiero aclarar que nunca existió la coima. El sábado por la noche hicimos operativo de rutina en Av. Zanni y Miguel David. Estuvimos haciendo la identificación correspondiente de motos y autos que podrían circular en actitud sospechosa. En un momento observamos una moto en la que iban dos ocupantes sin el casco".La moto, que el sábado fue retenida, fue llevada al depósito donde se guardan todos los rodados que circularon en infracción de tránsito.El denunciante, en tanto, presentó anteuna certificación policial en donde relata el hecho."Normalmente recibimos este tipo de acusaciones por parte de personas que están en infracción para así evitar hacer el papeleo y pagar la multa. Lamentablemente tenemos que salir a desmentir cosas que no suceden y no he tomado conocimiento de que se haya podido probar algo de esta índole por parte de personal policial", finalizó Chávez.