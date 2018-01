Robaron las herramientas de cocina de un almacén saludable

El comercio Nutritiva, ubicado en la intersección de calles Perú e Italia, sufrió un robo en la madrugada del domingo.Gisela Díaz, propietaria, explicó aque "los delincuentes barretearon la puerta, cortaron el candado y se llevaron todas las herramientas de trabajo: batidoras, licuadores, multiprocesadoras, jugueras, microondas, cafetera y tostadora, entre otros. Son todos elementos industriales".Afortunadamente, al momento del hecho no había personas en el lugar. "Cuando los vecinos se dieron cuenta avisaron a la Policía. Nosotros hicimos la denuncia en Comisaría 1º y ahora están investigando", dijo.En ese sentido, pidió a la gente "no comprar cosas robadas" y acercarse al local si tienen alguna información respecto a los elementos sustraídos.Por otro lado, señaló que "estaría bueno tener cámaras de seguridad, que la policía circule más. Es la primera vez que me pasa en un año y medio que estoy trabajando en el local. Tampoco me he enterado de robos en la zona".Pese al robo, continuarán trabajando con normalidad. "Mi familia y amigos ayudaron prestándome algunos elementos, así que vamos a seguir trabajando porque no queda otra", agregó.