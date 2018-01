El juez reveló cómo se encuentra de salud Nahir Galarza

El Juez de Garantías de Gualeguaychú Mario Figueroa dijo que encontró a la joven Nahir Galarza "bien, estable, lúcida", en el marco de una reciente visita, y reveló que no ha recibido informe acerca de problemas de salud. En otro orden, el Magistrado admitió que "si el Fiscal lo cree conveniente, podría realizarse una reconstrucción del hecho".Sobre la marcha del proceso penal en curso, Figueroa manifestó que "cada una de las partes tienen su teoría sobre el hecho y recolectan sus evidencias. Una vez que la fiscalía dé por finalizado el legajo de investigación, seguramente el fiscal que la dirige, Sergio Rondoni Caffa en los últimos días de febrero o primeros de marzo se llevará a cabo la audiencia para la remisión del caso a juicio oral. Es en esta etapa intermedia entre la investigación y la celebración del juicio oral, donde las partes incorporan todas las evidencias que consideran deben ser pertinentes o impertinentes para ser expuestas en el debate ante el Tribunal de Enjuiciamiento".En cuanto a la medida que Figueroa dictó la semana pasada disponiendo la prohibición de toda divulgación de cualquier tipo de contenidos respecto de la participación de Nahir Galarza, el magistrado sostuvo en declaraciones aque "la resolución es para las tres pates, es decir, Fiscalía, Querella y Defensa y fue a los fines de que se preserve y se respete la dignidad de las personas, la víctima y la victimaria consignadas en este legajo. Estos derechos se deben defender y garantizar y que, como Juez de Garantías los voy a hacer respetar"."En cuanto a los reclamos que puede efectuar toda persona que está privada de su libertad, estos deben ser dirigidos al Juzgado de Garantías, ya sea directamente por el detenido o a través de su defensa", dijo Figueroa, quien agregó que "por parte de la señorita Galarza no tengo ningún tipo de reclamo. Lo del personal trainer no existe en el expediente.se llevará a cabo".