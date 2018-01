La quisieron estafar diciéndole que había ganado 175.000 pesos

Un nuevo intento de estafa se registró este lunes, esta vez en la localidad de Crespo. Según da cuenta Paralelo 32, una mujer comentó que en horas de la mañana recibió un llamado a su celular, en el que una persona, que dijo ser asesor de telefónica móvil argentina, le indicaba que había salido ganadora de un premio de $175.000, el cual correspondía a un sorteo realizado entre los usuarios de las tres compañías prestadoras del servicio de telefonía celular.



"Después de hablar un buen rato, con confusos argumentos me indicaron que tenía que presentarme en el banco con mi tarjeta de débito e ingresar un CBU que me pasaban, para así realizar una transferencia de dinero, ya que supuestamente para entregarme el premio debía depositar antes una suma de dinero. Como yo tenía un problemas con la tarjeta, me dijeron que la otra opción era ir a un pago fácil y abonar $4.000 a la cuenta que me indicaban, para luego ir con ese comprobante al banco a corroborar que el dinero del premio había sido depositado en mi cuenta bancaria", explicó la mujer.



Y agregó: "Como no entendí muy bien sobre el proceso que debía realizar, llamé a la empresa con la que tengo contratado el servicio de mi celular y pregunté sobre el tema; a lo que me notificaron que ellos no tenían información sobre un premio".



Por último la mujer indicó que "casi caigo en el cuento; tengan cuidado, no den datos privados, me trabajaron tanto la cabeza con el premio que casi caigo". Otro intento de estafa Además se conoció que un mecánico de Crespo, también recibió un llamado y tampoco logró caer en el engaño.

En este caso, el ardid era un accidente de tránsito. Según explicó, alrededor de las 15:30 de este lunes, recibió un llamado telefónico de un número privado a su celular, de alguien que dijo ser el Oficial Moreno de la Policía por una noticia que no era buena.



El autor de la llamada trataba de enredarlo en su ardid diciéndole que había que proceder rápido, que necesitaba urgente colaboración, porque había ocurrido un accidente en la ruta que va de Paraná a Santa Fe y no contaba con los datos de la persona herida porque el único teléfono hallado era al que realizaba la llamada.



La forma de proceder delictiva del sujeto indujo a un momento de estupor a la víctima, más cuando alguna casualidad es cercana a la realidad. "Primero me dijo que el herido era un chico y pensé en mi hijo; después me dijo ¿puede ser su señora? y le respondí que no, que estaba conmigo; entonces me dijo es su hija y cuando le respondí que no tenía hija cortó la comunicación. Por suerte no di ningún nombre", dijo el hombre a Paralelo 32. Pedido de la policía Desde la policía de Entre Ríos se pide a la sociedad tener precaución con estos llamados, ya que es muy difícil que alguien se gane un premio sin haber participado de un concurso, y más si tiene que depositar dinero para que se lo envíen. Por lo que se solicita que la gente que recibió estos llamados se acerque a la dependencia policial de su localidad para aportar datos, y poder evitar que se sigan propagando este tipo de estafas telefónicas.