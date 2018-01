Enjuiciarán a preso que tenía cocaína en una celda de la cárcel de Paraná

La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de un interno de la cárcel de Paraná a quien le encontraron cocaína en el baño del pabellón que habita, por lo que quedó a un paso de enfrentar un juicio oral y público. El caso reaviva el debate sobre la penalización del consumo de drogas en ámbitos de encierro.



La justicia argentina ha declarado la inconstitucionalidad de la tenencia de estupefacientes para uso personal, siempre que se realice en condiciones tales que no generen un peligro concreto o un daño para la salud de otras personas. Sin embargo, existe una disparidad de criterios respecto de si existen esas condiciones dentro de una unidad penal. Los jueces entrerrianos no están ajenos a esa discrepancia, aunque el criterio mayoritario penaliza el consumo en las cárceles.



El debate, en lo central, está centrado en establecer si una persona privada de su libertad en un establecimiento carcelario tiene el mismo ámbito de privacidad que cualquiera en libertad y si el consumo de drogas genera un perjuicio a otros.



El caso que reaviva el debate tiene como protagonista a un técnico en refrigeración que se encontraba alojado en la unidad penal a la espera de un juicio donde sería acusado por el transporte de casi noventa kilos de marihuana.



El hombre, oriundo de la provincia de Buenos Aires, llevaba trece meses en prisión. Había sido sorprendido por efectivos de Gendarmería en un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional 14, a bordo de una camioneta en la que transportaba casi noventa kilos de marihuana desde la localidad correntina de Mercedes hasta General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. Todavía no había sido juzgado, pero dos meses después sería condenado a cuatro años y dos meses de prisión, más el pago de una multa, en un juicio abreviado.



Bien temprano a la mañana, el 21 de abril de 2017, el hombre fue sorprendido por una requisa en el pabellón que habita en la Unidad Penal Número 1. Revisando el baño, agentes penitenciarios encontraron un envoltorio de papel higiénico, dentro de una toalla, que contenía 22 pequeños paquetes con cocaína. En total eran cuatro gramos. La toalla y lo que ocultaba, se supo luego, le pertenecían.



Por ese motivo, el hombre fue imputado por el delito de tenencia simple de estupefacientes, que prevé una pena de entre un mes y dos años de prisión, es decir, no efectiva, para los casos en los que por la escasa cantidad se determinara inequívocamente que la droga es para consumo personal.



A juicio

La Cámara Federal de Apelaciones tiene dicho que "la esfera de privacidad de un interno no goza de la dinámica propia de un domicilio particular, pues si se repara en las condiciones en que se cumple una pena privativa de libertad, el riesgo de difusión, suministro y la posibilidad de compartir la sustancia prohibida, convierte este acontecimiento en una acción que, si bien vislumbra su destino privado, no puede ocultar su idoneidad propalativa", por lo tanto, impulsa la penalización de la tenencia de droga en las cárceles, aun cuando se determinara que es para consumo personal.



En este caso, la jueza Cintia Gómez advirtió que la defensa del imputado se basó en asegurar que la droga no le pertenecía, pero que "los elementos hasta aquí recabados son contestes y coincidentes en indicar al menos que el material espurio estaba bajo su esfera de custodia y disposición", es decir, no abordó el hecho de que la droga, por su escasa cantidad y la circunstancias en que fue hallada, era para consumo personal.



Con esta resolución, el hombre quedó a un paso de tener que enfrentar un juicio en el que, en caso recibir una condena, será de ejecución condicional. (El Diario)