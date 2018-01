Quiso venderle droga a un policía y le dieron prisión condicional

Un joven de 20 años fue condenado realizaba venta ambulante de marihuana en una plaza de Diamante y fue detenido cuando luego de ofrecerle porros a un policía. El hecho ocurrió, una tarde/noche de abril del año 2014. El protagonista es un albañil y changarín de 20 años, encontró a un hombre sentado en un banco de la plaza 9 de Julio de Diamante y se estableció el siguiente diálogo:



-¿No querés comprar fa? -le pregunta el muchacho.

-¿Cuántos tenés? -repregunta el otro.

-Veinticinco porros a diez pesos cada uno -le contesta exhibiéndole un paquete de cigarrillos que contiene lo que oferta.



El falso cliente era un policía que estaba de incógnito en el lugar a la espera de ese muchacho que todas las tardes llegaba después de las 18 y ofrecía cigarrillos de marihuana a los transeúntes, como alguien había advertido por teléfono y en forma anónima a la comisaría del barrio.



Cuando el policía develó su identidad se produjo un forcejeo y el dealer intentó descartarse del paquete de cigarrillos y de su teléfono celular arrojándolos, pero no pudo escapar porque enseguida apareció en escena otro policía que se encontraba a a unos pocos metros de distancia observándolo todo.



El muchacho pasaría los siguientes 79 días en la cárcel. Al juez le dijo que había ido a la plaza "a comprar fasos porque sabía que ahí vendían barato" y que fue el policía quien se acercó a pedirle fuego, le pegó un manotazo y cuando los porros quedaron expuestos en el piso comenzó a gritarle a su compañero. "Yo soy consumidor, yo no vendo", le dijo al juez.



Condenado sin prisión

El joven, que ahora tiene 24 años, fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Paraná, en un juicio abreviado en el que confesó haber intentado vender marihuana en la plaza de Diamante, aquella tarde de abril de 2014; y acordó purgar una pena de dos años y seis meses de prisión condicional (no efectiva) y multa de mil pesos, que le fue condonada por el tiempo que pasó en la cárcel.



La jueza Noemí Berros -intervino como tribunal unipersonal? consideró que aplicar una pena que enviara a prisión al muchacho resulta altamente inconveniente", entre otras cuestiones, "por la personalidad moral del imputado", ya que se trata de un joven que no terminó el secundario, desocupado, con carencias económicas y sin ingresos estables ni regulares para abastecer a su pareja e hija pequeña.



No obstante, la magistrada señaló que "se ha probado (que) el encartado llevaba consigo y tenía bajo su estricta y privada esfera de custodia, entre los bolsillos de las prendas que vestía, un total de 10,618 gramos de marihuana, bajo la presentación de 25 cigarrillos armados o porros, que ofreció en venta al oficial (de policía), como antes lo había hecho en dos oportunidades constatadas ese mismo día a otros paseantes de la plaza sin que se consumara la transacción comercial". La venta no se concretó, aunque la jueza aclaró que fue "por circunstancias ajenas a su voluntad".

Fuente: El Diario.