El ex de su mamá la violó embarazada, la apuñaló y la duchó para borrar rastros

"Fue la primera noche en tres años que pude dormir con la ventana abierta", expresó aliviada una joven madre de 25 años, quien fue violada por la ex pareja de su madre en diciembre de 2014 en Neuquén. El hombre estaba prófugo desde que fue condenado. Fue capturado y ya cumple su pena de 8 años de prisión.Cuando la tarde del martes 16 de enero la joven recibió un llamado telefónico, nunca imaginó la noticia. "Lo atrapamos", le confirmó un comisario del otro lado de la línea y ella respiró.En una entrevista con, la joven contó lo vivido aquel día. Si bien confesó haber borrado de su cabeza muchas partes, a medida que las narraba, las escenas se le veían a la mente como si hubieran pasado ayer."Fue el 7 de diciembre porque era el cumpleaños de la hija de mi ex", comenzó el relato. Al despertarse, notó que no había luz en la casa de su madre, donde vivía con su hijo de cuatro años, por lo que fue hasta el pilar de la calle para chequear qué ocurría. Cuando volvía a la vivienda, fue sorprendida por la ex pareja de su madre."Él le pegaba a mi mamá. Ella estaba cansada y se separó, pero se volvió loco", contó la joven. Ese día su mamá no estaba."Me apuntó con un arma en la cabeza, le dije que mi mamá no estaba, que se había ido a Chile con mi hermano, pero entró a la fuerza", recordó. Una vez adentro, su casa se volvió una escena de terror.