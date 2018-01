Joven se ahogó mientras se bañaba en una zona no habilitada de una playa

Policiales Otra persona murió ahogada y ya suman cuatro en pocos días en Entre Ríos

Un joven de 19 años, identificado como José Andornino, ingresó sin vida al hospital Masvernat de la ciudad de Concordia.Según informaron fuentes policiales, el chico, oriundo de San Salvador, se encontraba en la playa de Nueva Escocia (departamento Concordia) junto a otras personas, al parecer bañándose en una zona no habilitada, cerca de los muelles del embarcadero de una cantera.Si bien logró ser rescatado y llevado en ambulancia al nosocomio, ingresó sin vida, producto de una sumersión. Además dieron cuenta que el cuerpo no presentaba lesiones visibles. No obstante, el cuerpo quedó a disposición d elas autoridades judiciales para la realización de la autopsia.