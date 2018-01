El casco al lado del cuerpo de Pastorizzo, un detalle que sería relevante

Sociedad Se cumple un mes del crimen de Pastorizzo y habrá una marcha en Gualeguaychú

Una de las primeras declaraciones del fiscal de la causa por el crimen de Fernando Pastorizzo sostenía que "la falta de roturas significativas en el rodado respaldan la hipótesis de que la moto estaba detenida".Por cómo habían hallado el cuerpo debajo de la moto, se especuló con que el joven recibió el primer disparo cuando transitaba, pero esta hipótesis quedó desestimada luego que no se encontraran evidencias de una caída abrupta.Recordemos que el cuerpo de Pastorizzo no presentaba excoriaciones producidas por una caída, ni tampoco Nahir Galarza, a quien sólo se le detectó "una lesión no compatible con un golpe, sino de fricción", es decir, un raspón, pero que tenía por lo menos 20 días de producido.Ahora, otro detalle se suma a la escena y respalda la teoría de Rondoni Caffa:La escena que relata Nahir señala una moto circulando, cuando intenta quitarle el arma a su novio o ex novio y siente "una explosión". Al momento, caen al piso y se produce la segunda "explosión".Las circunstancias en que encuentran a Fernando son totalmente antagónicas: la moto estaba apagada, no presentaba golpes de una caída ni roturas, yTodas estas contradicciones serán evaluadas por la fiscalía y la querella, y expuestas a la hora del juicio. Nahir Galarza deberá poder explicar todos estos detalles que se tornan fundamentales a la hora de entender el momento en que murió de dos balazos Fernando Pastorizzo, consigna el diario