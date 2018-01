Crimen de Pastorizzo: Cuál es la relevancia del estudio denominado Aro de Fisch

Policiales Reconstruyeron los últimos minutos de Pastorizzo y aparecieron datos claves

El fiscal Sergio Rondoni Caffa aseguró que a fines de febrero pedirá la elevación a juicio de la causa que investiga el homicido de Fernando Pastorizzo, pero aclaró que en el medio pueden ocurrir imponderables que retrasen el trámite judicial."Una vez efectuado el pedido corren los plazos para la querella y para la defensa.", explicó el funcionario judicial a TN."No lo podremos conocer con una precisión milimétrica, pero sí se sabremos la distancia aproximada y también el direccionamiento de los disparos" añadió. Con estos datos se podrá establecer las características de las descargas", a las que Nahir Galarza calificó como "explosiones".Al referirse a la versión sobre su desplazamiento de la causa, Rondoni Caffa dijo haberse sorprendido por la información "porque en el ámbito de Entre Ríos las personas que podrían desplazarme son el coordinador de fiscales, Dr. Lisandro Beherán, o el procurador, y no he tenido ningún llamado de la Procuraduría por alguna observación. Es más, la ministro de Justicia, Dra. Rosario Romero, ha mantenido distancia y muchísima cordura sobre la cuestión. Por esto me sorprendió la versión que circuló días atrás en algunos medios sobre el supuesto desplazamiento"."Si alguien dispusiera el desplazamiento deberían juzgarme por mal desempeño" continuó a la vez que aclaró que la impulsión por violencia de género se aplica cuando la víctima es una mujer. En este caso la mujer es la imputada" dijo Rondoni Caffa.al que la defensa técnica de Galarza habría hecho referencia, el fiscal sostuvo que el documento se agregó al legajo como parte de una historia clínica: ". Solo lo hizo la defensa" señaló.Por último, Rondoni Caffa explicó que "cuando hay una acusación penal el que constata la denuncia es un organismo independiente -por ejemplo el médico forense-; y no habrá denuncia porque la persona acusada es el chico fallecido", concluyó.