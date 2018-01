Por qué se demora la recompensa por los concordienses desaparecidos

El abogado Martín Jaúregui reiteró que durante la feria judicial "prácticamente no hubo novedades de peso", en la causa que investiga la desaparición de los concordienses Miño y Quintana, de quiénes se desconoce su paradero desde septiembre de 2017.



En declaraciones a Diario Río Uruguay, detalló que "lo que sí tenemos en un informe de gestión de la Secretaría de Seguridad de la Nación", en donde se menciona que "por problemas aparentes de los tribunales correntinos, aún no está instrumentado el Fondo de Recompensas".



Testimonios

Por otro lado, el letrado explicó que "las testimoniales a las mujeres de los desaparecidos no se concretaron en diciembre dado que Chapay (esposa de Miño) estaba prácticamente parturienta", por lo que se insistirá por la vía del exhorto, cuando se vuelva a la normalidad de la actividad.



En ese marco, el profesional reiteró que tanto lo que puedan declarar Duarte como Chapay no será de novedad, ya que todo fue exteriorizado, oportunamente, "ante el fiscal Ramos" de Santo Tomé.



"Concomitantemente con esta investigación, se está viendo el accionar - por parte de la Policía Federal - de una banda con contactos en Brasil y en Argentina", confirmó Jáuregui.



A la asociación delictiva, como se informara oportunamente, se la vincularía con episodios de robos violentos, en "Chajarí y que - según fuentes no oficiales - habría conexión entre esa banda y este hecho".