Reconstruyeron los últimos minutos de Pastorizzo y aparecieron datos claves

Policiales Gendarmería logró ingresar al celular de Pastorizzo a través de su PC

Viernes 29 de diciembre, 2 de la mañana, Gualeguaychú.Toda esa información se pudo cotejar a partir del desbloqueo del celular de Pastorizzo, después de casi un mes de intentos fallidos. A través de fuentes de la investigación se reconstruyó cómo fueron esos últimos minutos que serán definitorios de cara al juicio contra la acusada.No fue fácil para la Justicia acceder al Motorola G5 Plus XT1680. Este smartphone da 25 oportunidades para destrabarlo. Los peritos de la Procuración de Entre Ríos perdieron 20 chances. El fiscal Sergio Rondoni Caffa decidió que los últimos cinco intentos los hicieran en otro lugar.Los especialistas del Gabinete Científico de Gendarmería consiguieron entrar a través de la notebook de Fernando a su cuenta de mail, a su nube y a su copia de seguridad de los datos del celular. En paralelo, hicieron una "copia en espejo" en un smartphone idéntico.El joven, de 20 años, le había puesto a su teléfono un registro de huella digital, un patrón gráfico y un PIN luego de que la chica, de 19 años, le revisó el celular a escondidas, le borró chats y le eliminó contactos.De esta manera, luego de dos días de trabajo, Gendarmería desbloqueó de un solo intento el Motorola G5 Plus XT1680. Luego le conectaron un dispositivo universal de extracción forense conocido como UFED (Universal Forensic Extraction Device).Los investigadores pueden acceder a través del UFED a mensajes enviados, recibidos y hasta borrados, según pudo saber este medio. El programa sigue corriendo en el celular espejo y los primeros datos del desplazamiento georreferenciado ya permitieron reconstruir los últimos minutos de la víctima.Los desplazamientos georreferenciados del celular de la víctima coincidirían con lo que declaró un remisero de la ciudad, Roberto, que dijo haber visto a una persona -no precisó si era mujer o varón- huyendo de la escena del crimen mientras Fernando, con mucha sangre en la cara, agonizaba, señala TN.