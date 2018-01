Sin violentar ninguna puerta entraron a robar a un local de repuestos

En los 45 años de la firma es la primera vez que el negocio sufre un ilícito. No tienen alarmas, ni cámaras de seguridad en el local. Los malvivientes solo buscaban dinero y se llevaron lo poco que había quedado en la caja registradora. No hay ningún acceso violentado, ni chapas levantadas, detalla El Sol de Concordia.



Uno de los responsables de la empresa Embrague Concordia, ubicada en calle Alvear 975, Francisco Galarza, fue quien relató el robo que sufrieron ayer. Se enteraron de lo ocurrido cuando llegó a abrir, por la mañana, uno de los trabajadores del lugar. "Violentaron la caja registradora, revolvieron todo. No se llevaron grandes sumas, porque no dejamos dinero en la empresa, para evitar este tipo de hechos", precisó.



Cuando fue consultado por el lugar por el que ingresaron los ladrones, mencionó: "No sabemos por dónde lo hicieron. Es la primera vez en 45 años que tiene la empresa. La amargura es grande, ya que vino gente de investigaciones y no hay lugares por dónde pudieron haber entrado. No hay ingreso, ni chapa violentada; hasta se sospecha que pueden entrar por la puerta. No tenemos cámaras y ahora debemos pensar en instalarlas. Además, estuvimos buscando en la zona para ver si hay cámaras de seguridad pero no tenemos nada, ni tampoco sabemos la hora en que ocurrió. No se llevaron computadora, ni nada, por eso es muy sospechoso, solo buscaban dinero, específicamente. "



La Policía acudió al lugar y efectuó las pericias correspondientes, pero hasta el momento no tienen ningún sospechoso en mira.