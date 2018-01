Gendarmería logró ingresar al celular de Pastorizzo a través de su PC

Los peritos no eran muy optimistas en cuanto a poder descifrar la información del celular de la víctima de asesinato. No obstante, en la tarde noche de ayer, le informaron a la doctora Martina Cedrés que pudieron ingresar a través de la computadora. Una de las hipótesis que se evaluaban era la de acceder a través de la nube de Google que realiza automáticamente un buck up guardando todas las fotos y videos recibidos en las redes sociales o el WhatsApp.Además, a través de la computadora podrían llegar a ingresar a las redes sociales y chequear si algún material fue borrado. Todos los detalles pertenecen a la información confidencial que maneja la Justicia, por lo que la doctora Cedrés aclaró que "no me adelantaron demasiado sobre el contenido, pero de todos modos se va a resguardar hasta el momento del juicio", detallaMientras tanto, la única imputada del crimen, Nahir Galarza, deberá continuar detenida en la Comisaría del Menor y la Mujer, aunque recurrirán a Gualeguay a pedir, una vez más, ser excarcelada.