Allanaron Base Naval para conocer las condiciones del submarino antes de zarpar

Yáñez que tiene a cargo la causa por la desaparición del submarino ordenó allanar este viernes y en simultáneo la Base Puerto Belgrano, el área de Dirección de Materiales de la Armada y el Comando de la Fuerza de Submarinos.



La jueza comentó que ya declararon tres auditores, que el próximo lunes lo harán otros dos, y que también citó al vocero de la Armada, capitán Enrique Balbi, para tomarle testimonial en calidad de submarinista.



La magistrada explicó que "era pertinente registrar las dependencias de la Armada para poder reconstruir las condiciones de navegabilidad con las que salió el submarino".



Por otro lado, Yáñez comentó que con la nueva medida busca saber qué reparaciones se le hicieron al navío antes del viaje ya que según informó el "ARA San Juan" presentaba "falencias" antes de zarpar.



"Cité al cuerpo de auditores que son los que me informaron que había falencias, pero para eso necesito tener los elementos que me lo demuestren, y también si la Armada hizo algo para paliar esas falencias", agregó en declaraciones al canal de noticias TN. Este jueves, familiares de los 44 tripulantes del submarino se reunieron con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y le pidieron que ofrezca una recompensa a empresas para que busquen al submarino, aunque no se habló de un monto estimado.



Unos 27 familiares de la tripulación se reunieron en la Base Naval Mar de Plata con el ministro durante unas dos horas, quien se "comprometió a gestionar el alquiler de barcos pesqueros" y "dar una recompensa" a las empresas que participen de la búsqueda, ya que "una licitación demora mucho tiempo".



Según contó ante la prensa Marcela Moyano, esposa de Hernán Rodríguez, uno de los tripulantes, la reunión fue "positiva" y se habló sobre los temas que se habían acordado. "Los familiares habíamos acordado los puntos clave que íbamos a abordar: la búsqueda, presupuesto, ayuda social y si el submarino estaba en condiciones o no de salir", relató la mujer. Y agregó: "El tema de la recompensa para barcos y empresas es para que se pueda hacer en forma rápida, pero no se habló de montos".