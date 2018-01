Georradares en el Próvolo: buscan pornografía, fetos y hasta cadáver de un niño

Efectivos de Gendarmería nacional comenzaron las tareas de exploración durante una semana para intentar hallar más piezas del rompecabezas del horror: desde objetos, documentación, pornografía, fetos y hasta un posible niño muerto.



Así transcurre por estas horas una de las causas de pedofilia que conmociona al mundo, en manos del fiscal provincial Gustavo Stroppiana. A través de georradares se intentará dar con algunas de las herramientas clave para echar más luz en el caso que tiene hoy tras las rejas sólo a cinco personas de 15 imputadas.



Al medio centenar de denuncias que pesan sobre los acusados se agregan testimonios de ex alumnas que habrían quedado embarazadas y obligadas a abortar, por lo que aseguraron que en alguna parte del establecimiento se guardaban, por ejemplo, fetos en frascos. Esto no ha podido ser comprobado; tal vez se pueda saber algo en los próximos días. Asimismo, se conoció durante el desarrollo de la causa el recuerdo de ex alumnos de haber visto caer a un chico desde un techo y que nunca más se supiera qué pasó. No hay registros del hecho, por lo que podría ser otra lamentable sorpresa que aflore a la superficie, en un predio de más de cuatro hectáreas.



Al comienzo de la investigación se realizó una excavación puntual luego de que un ex alumno recordara haber visto al jardinero del lugar junto al cura líder del Próvolo Nicola Corradi (82) enterrando una misteriosa caja, que podría contener información clave, como puede ser material fílmico pornográfico, a tono con las imágenes ya encontradas en las habitaciones de los superiores religiosos.



En diálogo con la prensa local, Oscar Barreda, abogado de las víctimas, dijo: "Si efectivamente encontramos algo va a sumar a lo que ya está probado y sino, con lo que tenemos hasta ahora, la causa se va a elevar a juicio porque hay muchos elementos para comprobar los delitos investigados".



Unos diez agentes de la fuerza nacional se encuentran trabajando en la zona con los aparatos de última generación que permitirán escanear el predio e ir dilucidando la existencia de movimientos de tierra previos, así como de materiales o espacios ocultos en hasta 50 metros de profundidad. Esto es posible gracias a las ondas electromagnéticas que permiten tener imágenes en tiempo real de lo que ocurre bajo tierra.

Luego, con el informe oficial en mano de lo detectado, será decisión de la Justicia de Garantías la autorización para excavar determinado sector. Cómo sigue la causa Sólo cinco personas de las 15 imputadas permanecen en la cárcel. Los detenidos acusados de cometer los ataques sexuales, son el sacerdote Horacio Corbacho, los ex administrativos Jorge Bordón y Armando Gómez, además de un tercer trabajador hipoacúsico y con retraso mental del instituto, que ha sido declarado inimputable y que quedaría fuera de la causa.



A ellos se suma la detención a comienzos de este año de la cocinera de la institución, Noemí Paz, quien se encuentra en el penal de Agua de las Avispas, en Cacheuta, imputada como "partícipe primaria en abuso sexual agravado", aunque se espera que se le conceda la prisión domiciliaria.



El resto, como las dos monjas, Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, se encuentran con ese beneficio, al igual que el sacerdote Corradi, entre otros directivos y personal del establecimiento del horror, al que solían llamar "La casita de Dios".



La Nación.