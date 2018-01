Buscan en Chile a dos jóvenes argentinos y una nena de 5 años

Lucila Belén Giuso tiene 22 años y decidió irse de viaje con su compañero de la facultad Fernando Delgado. Con ellos, iba también la hija de 5 años de él. Pasearon por San Luis, Mendoza y llegaron hasta Chile. Desde hace una semana, no se sabe nada de ellos y sus familias están desesperadas.



La pareja de argentinos, junto a la pequeña, viajaron al país trasandino a través de un paso fronterizo de la provincia de Mendoza, precisaron fuentes de la Cancillería argentina que tomaron conocimiento de la búsqueda de las tres.



"La última vez que hable con mi hija fue el 18 de enero cuando me llamo para contarme que iban a comprar un pasaje para tomarse un micro a La Serena. Pero no sabemos si se subieron o no", contó Oscar Giuso, padre de la joven, en declaraciones de minutouno.com



"Cruzaron a Chile el 14 de enero y el 15 se comunicaron con nosotros para avisarnos que habían llegado a Santiago", precisó el hombre. Contó también que ya se comunicaron "con la Cancillería argentina y con la policía chilena" además de difundir los datos y fotografías de Lucila a través de las redes sociales.



Oscar aseguró que tanto Belén como Fernando "se comunicaban constantemente" con sus familiares y amigos, pero esos contactos se interrumpieron el 19 de enero, y agregó que en el caso de Fernando "la última conexión fue el (lunes) 15".



La madre y la hermana de Lucila viajarán esta tarde a Chile para aportar a la búsqueda, según precisó el padre.



"El caso lo lleva adelante Asuntos Consulares que ya se comunicó con el Consulado argentino en Chile, quienes ya cuentan con los datos aportados por la familia y están trabajando para obtener información de los jóvenes, haciendo hincapié en saber si efectivamente abordaron el micro que los llevaba a La Serena o no", detalló una fuente de Cancillería.



Esa fuente agregó que la pareja y la nena de 5 años "tienen pasaje de regreso a Argentina para el 11 de febrero".



La familia aportó el número de teléfono de la hermana de la joven, Sofía, que es 155839-0800 para aportar cualquier información.