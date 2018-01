La Justicia ya tiene en su poder la computadora de Fernando Pastorizzo

Policiales La semana próxima estarían los resultados de la pericia al celular de Pastorizzo

Las dificultades para poder desencriptar el celular de Fernando Pastorizzo, el joven de 20 años que fue asesinado de dos disparos, y por cuyo crimen está acusada su exnovia Nahir Galarza, hicieron que la Gendarmería Nacional solicitara a la fiscalía la computadora de la víctima para intentar "abrir" por esa vía el dispositivo móvil. Esto ayudaría a reconstruir el vínculo que mantenían los jóvenes.Este miércoles, a media mañana, la Fiscal Martina Cedrés, a cargo de la causa hasta el regreso de Rondoni Caffa, recibió el llamado de peritos de Gendarmería solicitando acceder a la computadora que utilizaba Fernando Pastorizzo, para intentar a través de esta, ingresar al teléfono celular de la víctima."Finalizadas las audiencias que tenía, me comuniqué con la mamá después del mediodía y le trasladé el pedido recibido. Me dijo que no tenía ningún inconveniente y a las seis de la tarde aproximadamente, personal de Criminalística concurrió a la casa a retirarla. También se lo comuniqué al abogado del papá. No hubo ninguna objeción. Luego de la autorización del Juzgado, se entregará a Gendarmería para que se haga un entrecruzamiento entre el CPU, el teléfono y la dirección de mail de la víctima para tratar de acceder de esta manera a la información del celular", confirmó a Maximaonline la fiscal Cedrés.De no mediar inconvenientes, hoy se estaría trasladando la computadora a Paraná y el viernes comenzarían las pericias técnicas del entrecruzamiento, ante la imposibilidad de ingresar a la información del celular.Se trata de una PC de escritorio, no una notebook, y que no fue utilizada por nadie luego de la muerte de Fernando. "Ojalá sirva y ayude a la causa", dijeron desde la querella.En tanto, en Paraná también hubo avances en la causa, pero sobre el arma reglamentaria del padre de Nahir con el que se cometió el crimen y en las ropas que tenía Fernando al momento de recibir los dos disparos.¿Cuáles son los análisis que se harán? Por un lado, sobre el buzo gris y la remera que Fernando tenía cuando fue encontrado agonizando, se hará una prueba conocida como "halo de fish" que consiste en determinar la cantidad de fulminante o pólvora sobre una superficie. Cuanto más cerca se efectúe el disparo más concentrado y marcado será ese halo o anillo. Por el contrario, si la distancia es mayor, ese halo estará menos definido y más disperso.En tanto, sobre el arma se comenzó a peritar el funcionamiento de la misma y si es posible que se hubiera disparado, en dos oportunidades, en forma accidental, tal como planteó en su segunda declaración como imputada Nahir Galarza. "Es un peritaje complementario sobre el arma que no se hizo en un primer momento por una cuestión de tiempo", explicaron desde la fiscalía.