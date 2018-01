Un hombre fue hallado muerto en una vivienda: se determinarán las causas

Personal policial y funcionarios judiciales se hicieron presentes en la vivienda, alertados por los vecinos que indicaron sobre "el olor nauseabundo" que provenía de la casa. Al mismo tiempo dijeron que "desde hacía varios días, que no se veía al hombre que vivía en el lugar".El subjefe de comisaría cuarta, Diego Cáceres, indicó aque con la presencia del fiscal Ignacio Aramberry, se abrió la puerta que se encontraba con llave desde el interior. No había indicios de una situación violenta.Si bien no hay indicios que se esté frente a un homicidio, el fiscal ordenó para aclarar las causas del deceso, la autopsia correspondiente en la morgue de Oro Verde.Personal de la Dirección de Investigaciones y de Criminalistica realizaron el trabajo pericial y de recolección de datos para complementar toda la información que le permita al fiscal establecer cómo se produjo el deceso del hombre."Aparentemente se trataría de una muerte natural, pero se trabaja para establecer el motivo del fallecimiento", dijo el funcionario policial. Se recolectaron elementos en la vivienda que servirán para el avance de la investigación.Se trata de, informó Cáceres.Habría trabajado como remisero, indicaron vecinos de la zona a la policía.