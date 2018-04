Dieron de alta a los sobrevivientes argentinos del trágico accidente en Brasil

Los dos sobrevivientes de la tragedia ocurrida en el sur brasileño, en el que tres argentinos murieron cuando el auto en el que se desplazaban fue aplastado por el container que llevaba un camión, fueron dados de alta, aunque seguirán por el momento en el Hospital de la localidad de Rio Do Sul.Lorena Alejandra Linstrom, de 42 años, y de su hijo Julián Silva, de 6, permanecían en buen estado luego del trágico accidente, según informó la hija mayor de la mujer Florencia Leiba, hija mayor de la mujer."Ellos se estaban yendo a Camboriú de vacaciones. Estoy en permanente contacto con mi mamá y ella sabe todo lo que sucedió, sólo está un poco sedada. Me dijeron que tanto ella como mi hermanito físicamente están bien", contó la joven en declaraciones al sitio Misiones online.En el fatal accidente perdieron la vida el esposo de Linstrom, Carlos Silva, de 55 años; otra de sus hijas, Nabila, de siete, una compañera de trabajo y amiga de Linstrom, Iris Acosta, de 27.El fatal accidente ocurrió sobre el kilómetro 184 de la Ruta 470 de Brasil cuando un choque entre camiones hizo que uno de los contenedores transportados cayera sobre el auto de marca Renault y color rojo en el que viajaban los cinco argentinos oriundos de Misiones.Florencia Leiba confirmó que la familia y la amiga se dirigían al balneario brasileño de Camboriou."Yo estoy camino al lugar donde están ellos. Decidí viajar porque su regreso se va a demorar un poco por los trámites que tienen que hacer. Es una terrible tragedia para la familia. Desde ayer mucha gente se ha contactado con nosotros, pasa que ´Flecha´ era muy conocido", indicó.Según informó la Cancillera Argentina, un funcionario del Consulado en Florianópolis se desplazó hasta la localidad de Rio do Sul, distante unos 250 kilómetros del lugar del accidente, "para brindar asistencia, orientación y contención a las víctimas".