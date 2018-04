Demandarán a concesionaria de ruta en Entre Ríos por un vuelco

Policiales Volcó una camioneta que llevaba un tráiler con dos caballos

El lunes, en el kilómetro 148,5 de la Ruta 12, volcó un Chevrolet S10 con un tráiler en el que trasladaban dos caballos."Al morder la banquina, que no estaba delimitada, el conductor perdió el control del vehículo y, con tráiler y todo, terminó del otro lado de la ruta. No ocurrió una tragedia de milagro. Se salvaron porque, por un lado, venían los cinco con el cinturón de seguridad y, por otro, el conductor no iba a más de 85 kilómetros por hora", indicó Alfio Gette, abogado de la familia accidentada, quien celebró el hecho de que en ese momento no iba circulando otro vehículo en el lugar.Por otro lado, Gette adelantó al diarioque iniciará "acciones legales" contra Caminos del Río Uruguay, la empresa concesionaria de la ruta. "Podría llegar a haber un lucro cesante", indicó sobre la posibilidad de que tanto el jockey Rodrigo Antúnez como los dos caballos -Pascasio, propiedad de los Arellano y ganador de varias carreras nacionales; y el otro animal, perteneciente a un tercero- tengan, a raíz del accidente, algún tipo de consecuencia física o algún trauma que no les permita continuar su actividad profesional con normalidad.Por otro lado, "la camioneta quedó inutilizable" por lo que se reclamaría el valor total de la misma, al igual que en el caso del tráiler, que "tampoco sirve más", aseguró el abogado. Ahora, las partes deberán asistir a una mediación judicial para acercar posiciones. De no haber acuerdo, tendrá lugar la demanda y la posterior sentencia.