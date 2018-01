Una mujer fue estafada por más de 29 mil pesos con un falso sorteo de un 0 km

Los audios de la estafa

Una mujer sufrió una estafa por parte de personas que la llamaron para decirle que se ganó un automóvil 0 km.Rosa, contó aque ". Me lo iban a traer este lunes, pero nunca dijeron que tenía que pagar algo. Yo no había participado de nada, pero esto".En un primer momento, la mujer no les creyó porque asegura que"Me insistieron tanto que accedí y", relató.Mientras dialogaba con, recibió nuevos llamados. Pero horas antes,"Puse hasta el último pesito que tenía. Me siento muy mal porque el viernes a la noche me dijeron que ya estaba todo listo, que hoy llegaba el auto. Luego me llamaron pidiéndome más dinero", se lamentó la mujer.Hizo la correspondiente denuncia en Comisaría 13 y"Soy una mujer de trabajo, toda mi familia trabaja y no molestamos a nadie. No quiero que a otros les toque atravesar lo mismo que yo", finalizó.accedió a los audios que reproducen parte de la comunicación telefónica que la mujer mantuvo con los estafadores.