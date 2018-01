No harán una nueva autopsia en el cuerpo de la niña asesinada en Córdoba

La semana pasada, Carlos Nayi que representa a la familia de la víctima, había anunciado que iba a pedir que se realizara una nueva autopsia tras conocerse el primer informe forense que no logró determinar cuál fue la causa de la muerte ni si fue abusada sexualmente.



Pero este lunes, el letrado se reunió con la fiscal del caso, Alicia Chirino, y tras la audiencia de la que también participaron el padre y la madre de Abril, explicó que no se necesitará exhumar el cuerpo: "Se ha obtenido bastante material, previo a sepultar el cuerpito de este angelito, por lo que no va a ser necesaria una exhumación".



Hasta el momento permanece detenido Daniel Alberto Ludueña, de 35 años, vecino y amigo de la familia Sosa, como único imputado de la causa.

La fiscal Chirino confirmó a la prensa local que en las próximas 48 horas se le realizarán las pericias psiquiátricas al acusado y que tras obtener los resultados le tomará la declaración indagatoria.



En tanto, se supo que la causa tiene dos expedientes: la investigación del homicidio, y el de una denuncia presentada por Cristian Sosa, el padre de la víctima, contra policías que le habrían propinado una golpiza, mientras la niña estaba desaparecida.

La niña desapareció el sábado 13 de enero a la noche de la vereda de su casa en el barrio General Bustos, de la ciudad capital.



Para los investigadores, el acusado raptó a la niña, la mató, ocultó el cuerpo en la habitación de la pensión en la que vive y dos días después la llevó dentro de un bolso y en un taxi a un descampado en donde la dejó.

Ludueña fue detenido horas más tarde y durante la declaración ante la Policía señaló el lugar en el que había dejado el cadáver.



En tanto, el abogado Nayi relató ante los medios que el pasado viernes presentó una denuncia contra los policías que llevaban adelante el operativo de búsqueda, porque interrogaron y golpearon al padre de Abril.

Se presume que los investigadores sospechaban al principio que el caso estaba vinculado con un ajuste de cuentas por narcotráfico.



La hipótesis había tomado fuerza, luego que la familia admitiera que en algún momento vendieron drogas.

Tras la denuncia, y según trascendió, un médico revisó a Sosa, pero no habría encontrado ningún rastro de la presunta golpiza.