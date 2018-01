Dos profesoras de educación física sufrieron lesiones en un accidente

Foto 1/2 Foto 2/2

En diálogo con Elonce TV, el padre de la dueña y conductora de la motocicleta de 125 cc. indicó que su hija se trasladaba junto a una compañera de trabajo y regresaban cada una a sus hogares. Ambas son profesoras de Educación Física y se desempeñan en ATSA.



"Por lo que veo, el remis bajó por Izaguirre, la moto venía por Laurencena y la chocó", relató el hombre y agregó: "Gracias a dios no pasó nada grave".



No obstante, dio cuenta que fueron trasladadas al hospital San Martín para la realización de algunas placas. "Aparentemente las lesiones no serían leves, pero se quejaban de golpes en la costilla. Además tenían pelones en el hombro y las rodillas".



Por otra parte, el hombre manifestó que el conductor del taxi dijo que "no vio" la moto, a lo que respondió: "no hay ningún árbol como para que te tape la vista", mencionó.