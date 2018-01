Robaron en la casa de empresario entrerriano tras maniatar al hijo de 13 años

Foto: La zona donde sucedió el hecho. Crédito: Ilustrativa

En horas del mediodía del domingo, una persona descendió de una motocicleta y sin sacarse el casco golpeó la puerta del domicilio de un reconocido empresario maderero de la ciudad de Federación. En ese momento solo se encontraba un menor de 13 años, a quien el delincuente ató de pies y manos. Sin ejercer violencia ni romper nada fue directamente al lugar donde había una importante suma de dinero y cheques.





El hecho delictivo ocurrió, a pocas cuadras del centro de la ciudad Jardín; más precisamente en calles Las Camelias y Racedo, en una vivienda propiedad del empresario maderero de apellido Burna.



Según los datos recogidos por radio City, se trataría de una persona joven, la que descendió de la motocicleta 110 cc., y sin sacarse el casco, tomó por sorpresa a un menor de 13 años.



Una vez en el interior, no habría ejercido violencia para atar de pies y manos al hijo del empresario, como así también, localizar el lugar donde estaba el dinero, presumiéndose que el delincuente conocía bastante del lugar, de donde se habría alzado con un botín de una importante suma de dinero y cheques.



"Yo no te estoy asaltando, pasa que tu papá me debía un dinero", contó un familiar, que habría mencionado el ladrón.



Desde la Policía departamental, confirmaron el hecho delictivo, y además, señalaron que trabajan en varias líneas de investigación para aclarar y dar con esta persona, que habría quedado registrada por las cámaras de seguridad, publica 7Paginas.