El acusado de matar a la pequeña Abril dice que no se acuerda de nada

Daniel Alberto Ludueña (35) hace siete días que está en el centro de todas las miradas. Acusado de haber raptado, abusado y asesinado a Abril Sosa (4) el sábado 13 de este mes en barrio General Bustos, de la ciudad de Córdoba, está preso desde el lunes último luego de que guiara a los policías hasta el descampado donde hallaron el cadáver.Sin embargo, con el correr de las horas, y aunque todavía no ha brindado ninguna declaración formal ante alguno de los cuatro fiscales que ya tuvo el caso en sólo una semana, Ludueña ha empezado a dejar en evidencia cuál será parte de su estrategia.Lo hizo ante policías, agentes de la Policía Judicial y también con los guardiacárceles que lo alojaron en un pabellón especial de la cárcel de Bouwer, donde fue ingresado en el llamativo horario de las 3 de la madrugada del martes para intentar que pasara lo más inadvertido posible para el resto de la población carcelaria.El libreto, en todos los casos, según contaron distintas fuentes al diario, fue el mismo. "No me acuerdo de nada" y "no soy de entender mucho", fueron las frases que repetía cada vez que se encontraba con una mirada de desprecio por parte de aquellos que tuvieron que tener contacto con él durante esas horas.Ya su madre, el martes último, había adelantado algo en relación con estos dichos."Mi hijo tiene problemas psiquiátricos", aseguró la mujer cuando fue entrevistada por Canal Doce.Antes, Ludueña había intentado otra estrategia. El lunes a las 14, cuando los policías de Homicidios lo encontraron en la casa de su novia en barrio San Pablo y lo llevaron para que declarara en Jefatura, empezó mal.Dijo que el domingo a la madrugada se había ido a buscar a sus dos hijos menores de edad, que viven con su expareja.Sin embargo, la coartada se cayó más que rápido: los policías fueron hasta la casa de la madre de los niños, quien dijo que Ludueña hacía por lo menos cuatro meses que no los veía. La mujer remarcó que existe una orden judicial de restricción que impide que él se acerque a esa casa.Cuando los agentes regresaron a la Central de Policía con este dato, los investigadores comenzaron a asfixiar a Ludueña con un largo interrogatorio, hasta que, cerca de las 19, terminó por señalar el descampado de calle Anacreonte, a dos cuadras del Hospital Infantil de Alta Córdoba, donde estaba el cadáver de la pequeña.Sin embargo, esto no configura una "confesión" ni tiene valor legal para incriminarlo judicialmente. Por eso, sospechan aquellos que siguen de cerca del caso, ahora Ludueña sostiene que no recuerda nada e insiste con que tiene algún problema mental.El joven, que tiene antecedentes por robo por escalamiento, drogas y una denuncia por violencia familiar, desde el lunes a la noche está imputado por el delito de homicidio agravado por alevosía.La Justicia cordobesa intenta probar que la niña fue abusada para agravar la imputación en su contra.En sólo una semana, la causa por el homicidio de Abril Sosa (4) tuvo cuatro fiscales. Esto se debe a la feria de enero, además de que se investiga un episodio de abuso sexual. El domingo pasado, cuando se conoció la desaparición, actuó el fiscal José Mana, quien ese fin de semana estaba de turno para toda la ciudad de Córdoba. El lunes, asumió la fiscal Claudia Palacios, a la que le correspondía el caso por jurisdicción. Pero el martes hubo cambio de los fiscales de feria (se fueron los cuatro que trabajaron la primera quincena), por lo que la causa pasó a la fiscal Patricia García Ramírez. El jueves, esta funcionaria resolvió pasarla a su par de Delitos contra la Integridad Sexual, Alicia Chirino, ya que, si bien la autopsia no logró ser concluyente en cuanto a si la niña fue abusada o no (la descomposición del cadáver no ayudó al trabajo forense), se sospecha que el móvil del crimen fue un ataque sexual.