La familia de Abril pidió exhumar el cuerpo para una nueva autopsia

La conmoción por el crimen de Abril Sosa, la niña de 4 años que hace una semana fue raptada y asesinada por un joven conocido, continúa escribiendo nuevos capítulos judiciales.Desde ayer, el caso tiene dos expedientes: por un lado, la investigación por el homicidio, que ahora lleva adelante la fiscal de delitos contra la integridad sexual Alicia Chirino; y por el otro, una denuncia que presentó el padre de la criatura contra policías por una presunta golpiza, que quedó en poder del fiscal de feria Rubén Caro.El abogado que patrocina a Cristian y Mayra, los padres de Abril, adelantó ayer que solicitarán a la fiscal Chirino que exhumen a Abril, que fue sepultada el miércoles a la tarde, ya que entienden que es necesario realizar una nueva autopsia.Esto ocurre luego de que se conociera que el primer informe forense no logró conclusiones importantes para el caso, ya que no logró demostrar ni descartar cuál fue la causa eficiente de la muerte ni si fue abusada sexualmente, tal como se supone hasta hoy.Abril desapareció el sábado a las 23 de la vereda de su casa familiar de calle República al 1400, barrio General Bustos. La investigación judicial sostiene que un vecino amigo de sus padres, Daniel Alberto Ludueña (35), esa noche salió de la casa de la niña, la tomó en la vereda y la llevó hasta la pensión en la que él vivía, ubicada sobre calle Tissera a unos 50 metros. Allí, la habría abusado y asesinado.Siempre de acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el depravado mantuvo oculto al cadáver en la pieza de su pensión hasta el lunes a la madrugada, cuando lo escondió en un bolso y llamó un taxi para ir a arrojarlo a un descampado de calle Anacreonte, a dos cuadras del Hospital Infantil de Alta Córdoba.Ese mismo lunes, una serie de indicios llevaron a los detectives de Homicidios hacia Ludueña, que fue atrapado en la casa de su novia en barrio San Pablo, al sur de la ciudad de Córdoba.Tras un extenso interrogatorio, Ludueña terminó por señalar el lugar en el que estaba el cadáver.El cuerpo fue encontrado en el bolso tapado con una sábana, una frazada y con una bufanda alrededor del cuello.Pese a que fue hallado a casi 48 horas del crimen, ya estaba bastante descompuesto. Esto complicó de manera severa el trabajo de los forenses en la Morgue Judicial, que no lograron hasta ahora ninguna respuesta concreta que permitiera robustecer las pruebas en contra de Ludueña.En tanto, ayer, Nayi y el padre de Abril, Cristian, también denunciaron ante el fiscal Caro que el hombre fue golpeado por policías que lo interrogaron en una comisaría durante la tarde del domingo, cuando la pequeña todavía estaba desaparecida. En ese momento, se llegó a pensar que el caso estaba vinculado con un ajuste narco, ya que la familia admitió haber vendido drogas.Un médico que lo revisó no encontró rastros visibles de la presunta golpiza, según trascendió ayer.