Dictaron domiciliaria al sujeto que baleó a joven con antecedentes

El juez de Garantías Mario Figueroa presidió este viernes la audiencia que había solicitado el fiscal Sergio Rondoni Caffa para resolver la situación judicial del señalado como responsable de la agresión a un joven de 21 años, conocido como "Monito García" , registrada en la madrugada del miércoles 17 en calles Chalup y Belisario Roldán de Gualeguaychú.Caffa no pidió la prisión preventiva al considerar que no existía riesgo procesal. Consideró que con un arresto domiciliario se podía neutralizar cualquier posibilidad de entorpecer la investigación penal preparatoria y una posible fuga.El defensor, Fabián Otarán, argumentó que su cliente es una persona sin antecedentes, que estuvo a derecho, es decir que en ningún momento se resistió a una detención e incluso prestó su declaración en la indagatoria, y requirió su libertad. Sin embargo, Figueroa entendió que lo pretendido por el fiscal se ajustaba a la situación de la causa y la medida no le creaba un problema al hombre bajo sospecha. Por este motivo le dictó un arresto domiciliario por 10 días.Ariel García está en una situación muy delicada, al borde de la muerte. Su salud ha mostrado estabilidad en sus primeras 48 horas de internación en la Terapia intensiva del Hospital Centenario y esto ha originado cierto optimismo en algunos médicos, pero su familia entiende muy bien que solo un milagro puede sacarlo de esa situación.Alejandro García, el padre del joven, dialogó cony no ocultó su dolor por el estado de salud de su hijo. Sabe bien que atraviesa horas muy difíciles y prefiere que siempre le digan la verdad, que los médicos no le mientan para alivianar su espera y por ello conoce de primera mano los problemas que afronta "Monito".La bala que ingresó en la zona toráxica destruyó todo a su paso. Pulmones, riñones, y lo más dramático de todo es que perdió mucha sangre. "Sus órganos permanecieron mucho tiempo sin recibir sangre", contó Alejandro García sobre la explicación que le dieron los médicos que llevaron a que su hija tenga comprometido el brazo derecho.A pesar del duro momento que afronta la familia, el hombre de 45 años -que sufrió dos robos en su actividad laboral e incluso en uno de ellos recibió dos disparos de bala en el 2014- no tiene intenciones de venganza. Conoce muy bien lo que hacía su hijo y los problemas que causaba robando stereos o bicicletas, y tampoco desconoce su adicción a la cascarilla."Yo sé muy bien quién es mi hijo y lo que hacía, pero esto no es la forma de resolverlo. Yo lo conozco muy bien (al acusado) y a su familia, y son muy buenas personas, pero esto que hizo fue de cobarde. Cuando me lo cruzaba bien podría haberme dicho lo que estaba pasando y yo mismo le ponía fin al problema. Ahora con esto destrozó a dos familias, a la mía y a sus padres", comentó Alejandro sentado en uno de los bancos ubicados sobre el pasillo de la terapia intensiva del hospital Centenario Gualeguaychú."Voy a ir a la Jefatura, voy a pedir permiso para que me dejen verlo y le voy a decir: 'te perdono de corazón, pero sos un cobarde y ahora vas a tener que convivir con lo que hiciste toda tu vida'. Yo no le deseo el mal a nadie", mencionó mientras esperaba que el reloj marcara las 18 para ingresar a la sala a visitar a su hijo.