Apareció la joven que había desaparecido tras un robo en su casa de Neuquén

Policiales Ingresaron a robar a una casa y desapareció la hija del dueño de la vivienda

La policía encontró a Julieta Sánchez, la joven de 15 años oriunda de Cutral Co, que había desaparecido ayer a la mañana de la casa de su padre en Neuquén.La información fue confirmada minutos después de las 14 por la fiscal Gloria Lucero, quien explicó que la joven se encontraba en buen estado de salud, aunque no dio mayores datos.El comisario Gustavo Arcidiago detalló que Julieta fue encontrada en Mariano Moreno junto a un joven de 18 años, quien sería un ex novio y cuyo contacto con la menor estaba siendo investigado.Quien alertó sobre la ausencia de Julieta fue su hermanastro, ya que al despertarse descubrió que no estaba su celular pero luego notó que faltaban más elementos, entre ellos una fuerte suma de dinero.Esta mañana se supo que el monto sustraído fue de 23.000 dólares y que también faltaban la documentación y prendas de vestir de la joven, junto a sus zapatillas favoritas.Además, el abogado de la familia Gustavo Lucero comentó que el análisis de las cámaras de seguridad que se encuentran cerca de la casa no arrojaron nuevos indicios ni registraron el paso de la joven.Por su parte, Arcidiago detalló que la investigación también se centró en Cutral Co, localidad desde donde Julieta se había mudado en septiembre, para vivir junto a su padre en la capital provincial.Cuando comenzó la búsqueda, el fiscal jefe Pablo Vignaroli comentó que, llamativamente, ninguna puerta o ventana fueron violentadas y que también se supo en el patio fue hallado un juego completo de llaves de la vivienda.Ayer, durante gran parte del día la incertidumbre rodeó el caso ya que desde la familia y la Justicia sólo se hablaba del robo. Pero fue a partir de la tarde que, sin pistas del paradero de la muchacha, se emitió el pedido de averiguación de paradero.