Ingresaron a robar a una casa y desapareció la hija del dueño de la vivienda

La Policía de Neuquén busca intensamente a Julieta Sánchez, una adolescente de 15 años que desapareció ayer de su casa de la capital provincial, e investiga un robo y el faltante de dinero y objetos de la misma vivienda, informaron hoy fuentes judiciales.Pablo Vignaroli, fiscal a cargo de la investigación, manifestó en declaraciones radiales que "ninguna de las aberturas había sido forzada ni violentada y confirmó el faltante de una importante suma de dinero en la vivienda".En tanto, el abogado de la familia de la adolescente, Gustavo Lucero, precisó que "están faltando bienes, ropa de la menor, la documentación de la menor, alguna caja de herramientas, dinero (unos 23.000 dólares), pero no podemos aclarar en qué situación, podría ser algún tipo de delito, como podría no serlo".El coordinador operativo de la Dirección de Seguridad, Gustavo Arcidiago, explicó hoy que hasta el momento no tienen ninguna información sobre el paradero de la joven y destacó trabaja en la investigación la Policía de Neuquén y dependencias de Río Negro."Estamos trabajando en todas las posibilidades y con todos los elementos que tenemos a nuestro alcance", manifestó Arcidiago e informó que "hay varias hipótesis y la más fuerte es la del hurto porque no hay cerraduras ni ventanas forzadas".Se detalló que la joven es de contextura física delgada, 1,70 de estatura, pelo castaño largo, ojos claros y tez blanca.