Lago Salto Grande: Una vez más, robaron y provocaron destrozos en cantinas

Adriano Baldassarri, encargado de los servicios de cantina del Lago Salto Grande, confirmó que nuevamente han sido víctimas de robo.



Según el relato, si bien el hecho ocurrió el fin de semana, recién a los tres días se supo de la faltante porque los lunes la cantina no brinda servicio.



El empresario, comentó que desde que ha tomado la concesión para brindar servicios de cantina en el Perilago "tengo 7 denuncias policiales" lamentando que "este año decidí no hacer las denuncias, porque tampoco veo que se lleven adelante políticas brindando cuidados a quien está en el lugar llevando adelante el servicio".



En esta oportunidad se robaron todas las bebidas, entre las cuales se enumeró bolsas de hielo, vasos, cajas de bebidas con un alto porcentaje de alcohol, cajas de jugos y la caja fuerte completa donde quedaba el resto de la recaudación del sábado.



Además de las sustracciones, lo más lamentable son los destrozos que se produjeron dentro del local comercial, "hicieron cosas de maldad, rompieron envases, tiraron el monitor de la computadora al piso, rompieron la mercadería", enfatizó Baldassarri.



Por otro lado, indicó que "este año tuvimos mucha precaución de sellar todas las cantinas", no obstante "nos quedó vulnerable el techo", aseguró el joven explicando que "¿Quién iba a pensar que por ahí entrarían? ya que te lleva al menos 50 minutos romper un techo y sustraer las cosas".



El empresario también reprochó que la zona "tiene cero iluminación", agregando que "me puedo hacer cargo de algunas cosas, pero de otras no" insistiendo en que "uno va a trabajar con el objetivo de que sea redituable".



Por último, lamentó que "es un golpe bajo sobre todo en lo anímico, porque uno la viene peleando y cuando pasan este tipo de cosas te das cuenta de cómo es la cuestión". (Diario Río Uruguay)