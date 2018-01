Incautan más de un millón de pesos que eran trasladados en una camioneta

Foto 1/2 Foto 2/2

Un pueblo pequeño con la precordillera como paisaje. Una camioneta de alta gama con dos personas. Personal de la Gendarmería sospechó y los detuvo. Grande fue la sorpresa cuando en el interior del vehículo las autoridades encontraron 1.083.780 pesos en billetes de 100 y de 500.



Tal vez no resulte una suma tan alta por lo que sucede con otros hallazgos similares. Pero la pregunta es por qué transportaban ese dinero por el centro de la Patagonia.



Las primeras investigaciones apuntan que se trata de plata en efectivo proveniente del lavado. Los detenidos (que al principio se pensó que eran de nacionalidad boliviana pero después se confirmó que eran argentinos) venían de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia.



Fueron detenidos en Gobernador Costa, pequeña población de la precordillera de Chubut. No se sabe aún su destino final ya que el procedimiento se llevó a cabo esta mañana.



De todas maneras se piensa que los hombres eligieron un camino poco tradicional para no pasar por otras localidades más pobladas de Chubut. Y así poder seguir su viaje a algún destino con la importante cantidad de dinero.



Según informó Gendarmería en el marco de los importantes procedimientos que se encuentra llevando con la colaboración del gobierno provincial, este lunes secuestraron en Gobernador Costa más de un millón de pesos. El dinero en efectivo era trasportado por dos personas en una camioneta Toyota Hilux.



Según detallaron desde la fuerza el operativo fue efectuado por "personal del Grupo Gobernador Costa que se encuentra ubicado sobre la Ruta Nacional 40, km 1592, en la mencionada localidad del interior provincial, el cual depende del Escuadrón 37 José de San Martín".



Asimismo indicaron que se "procedió a realizar el control de una camioneta Toyota Hilux, que se trasladaba desde una localidad de la vecina provincia de Santa Cruz".



"De la verificación realizada se detectó que transportaban la suma de un millón ochenta y tres mil setecientos ochenta pesos argentinos ($ 1.083.780,00)".



Desde Gendarmería se especificó que "producto de las inconsistencias al ser preguntados por el origen del dinero y al no poder, en el lugar justificar su legal tenencia y traslado es que se le solicitó al juez Federal y Fiscal Federal de Esquel que tienen Jurisdicción y Competencia en el lugar y el tipo de delito, orientaron la detención de ambos ciudadanos, la incautación del dinero, el vehículo y todos los elementos que tengan relación con la presunta infracción".



En este marco desde la fuerza de seguridad señalaron que "no es común observar tal cantidad de dinero siendo trasportada en un vehículo sin la correspondiente bancarización y con los riesgos que esta práctica ocupa, además de observarse vehemente la posible comisión de un delito".