Sin novedades sobre la desaparición de los concordienses que viajaban a Paraguay

Policiales Alertan por peligrosa banda de delincuentes que opera en Entre Ríos

A poco de cumplirse cuatro meses de la desaparición de los concordienses, César Miño y Sergio Quintana, Yanina Duarte, esposa de Quintana, contó cómo fue pasar un fin de año sin él. "Pasar las fiestas fue muy difícil, tengo cuatro chicos que preguntan por su papá y que me piden un plato de comida", expresó."Necesito respuestas porque esto es un calvario. Mis hijos siguen preguntando y yo ya no sé qué respuesta darles", lamentó ante"Cada día es una tormenta que lo tengo que seguir luchando porque para poder traer la comida a mi casa, tengo que hacer el trabajo que hacia mi marido. Y tengo que hacer de mamá y papá a la vez. Vivo nerviosa porque no sé cómo va a terminar esto", indicó.Antes de la feria judicial, el fiscal había adelantado que tanto Duarte como Fiamma Chapay -la pareja de Miño- iban a ser citadas a declarar, pero hasta este comienzo de 2018, no habían sido convocadas.La mujer se quejó además, porque a pesar de haber sido recibida por la ministra Patricia Bullrich en Concordia, no han tenido novedades sobre el Fondo Nacional de Recompensas por la Desaparición de Personas solicitado por el fiscal Francisco Ramos, de los tribunales de Santo Tomé.Los dos concordienses partieron la noche del 20 de septiembre rumbo a Paraguay, a bordo de una Partner blanca, la que luego apareció quemada en un espeso monte, ubicado en cercanías de la localidad de San Carlos en Corrientes, muy cerca del límite con la provincia de Misiones.