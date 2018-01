Kiosquero se negó a fiarle 20 pesos y casi lo mata

Foto: El juez penal Jorge Patrizi

"No hay ningún sentimiento hacia la otra persona si es capaz de matar por veinte pesos. No podemos dejar pasar este hecho", dijo el juez penal Jorge Patrizi, al referirse a Sergio Jesús Vallejos, un joven de 19 años detenido el jueves pasado por herir de un disparo en la rodilla a un vecino de Cabaña Leiva, en Santa Fe, que se negó a darle una cerveza al fiado.



El magistrado confirmó entonces la prisión preventiva solicitada por la fiscal Cristina Ferraro, que acusó al muchacho como autor del delito de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego, en grado de tentativa. Asimismo, rechazó los planteos de la defensora oficial, Gisela Alemandri, que en cambio sostuvo que si hubo delito fue por "lesiones" y "amenazas calificadas", y que entonces Vallejos podría recuperar la libertad con alternativas.



El jueves 11 de enero, Vallejos y su primo Robertito estaban tomando cerveza en las inmediaciones de las calles Lehmann y Malaver, casi en el límite norte con la ciudad de Recreo. Como no tenían más plata, le pidieron a la mujer que atendía el quiosco que les fiara para otra cerveza, pero la mujer se negó y se encerró tras la reja. Luego se fue al dormitorio donde se recostó, dejando el comercio a cargo de su marido, que acababa de llegar.



A la cabeza

De pronto, saltó de la cama sobresaltada por unos tiros; corrió hasta el frente a ver qué pasaba, y escuchó al joven cliente que le gritaba a su marido: "¡Andá vigilante que te cagás en $ 20!".



El hombre, que recibió un disparo que le atravesó la pierna izquierda, contó que Vallejos le apuntó a la cabeza mientras le reprochaba no haberle fiado y que se produjo un forcejeo gracias al cual logró desviar el arma dirigida a una zona vital del cuerpo.



Si bien el informe médico consideró "lesiones leves" las ocasionadas por la bala, la fiscal Ferraro sostuvo que "debíamos calificar el hecho como tentativa de homicidio, tanto por el relato de la víctima, como por su pareja, más allá de que la herida no fuera de gravedad".



Por su parte, el imputado pidió declarar y sólo dijo que "no lo quise matar", aunque reconoció que "discutimos, pero no quise dispara el arma", insistió.



Entre los argumentos sostenidos por la fiscalía para pedir la medida cautelar más gravosa, consta que las víctimas denunciaron haber sufrido amenazas por parte de su agresor; además aseguraron que Vallejos y su primo "en seguida te quieren tirar tiros cuando están tomados".



Mala conducta

"Una discusión por de fiado parece una nimiedad, el problema es lo que pasa después", dijo el juez Patrizi al momento de dar los fundamentos de su resolución. "¿Cómo no le van a fiar a una persona que se cree dueño del barrio, que anda armado y que después de disparar se quedó en el lugar muy tranquilo?", se preguntó de forma retórica; y concluyó: "¿Cómo no va a haber sensación de temor en el barrio?" ante semejantes circunstancias.



"No hay ningún sentimiento hacia la otra persona si es capaz de matar por veinte pesos. No podemos dejar pasar este hecho", dijo el magistrado, para quien el forcejeo por y la ejecución de un disparo no dan cuenta de otra cosa que de la "refractariedad a la ley"; "la falta de apego a las normas mínimas de la sociedad, que es el respeto a la vida ajena".



Documento

Personal policial que asistió al lugar de los hechos recibió de manos de las víctimas un DNI a nombre de Sergio Jesús Vallejos, que al parecer, lo perdió en medio del forcejeo. Por eso, minutos después del ataque, el muchacho fue identificado fácilmente por una patrulla que lo capturó a pocos metros del lugar. (Fuente: El Litoral)