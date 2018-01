Dos sujetos fueron detenidos por violencia contra sus ex parejas

Desobediencia judicial

Fuentes policiales confirmaron que cerca de las 10 de la mañana de este sábado, efectivos de la Jefatura Departamental de Policía de Federación debieron dar intervención en un domicilio situado en calle Lamadrid, de esa localidad.Allí ingresó un hombre de 22 años quien violentó a su ex pareja y al llegar el personal policial los amenazó con una cuchilla y un amortiguador de moto.Finalmente, los efectivos lograron reducirlo y controlar la situación, trasladándolo a la dependencia policial en calidad de detenido, quedando a disposición de la Magistratura.Por otra parte, en la ciudad de Concordia, un sujeto que tiene una medida exclusión del hogar por el término de 180 días, hizo caso omiso a la medida judicial y se presentó en la vivienda de su ex pareja.La mujer accionó su botón antipánico por la presencia del agresor en su domicilio de Gregoria Pérez. Al llegar la policía, explicó que su ex pareja se encontraba en la vivienda, pese a que regía desde la semana pasada, una exclusión del hogar que el sujeto no respetó.Por tal motivo, el sujeto fue detenido por el supuesto delito de desobediencia judicial en flagrancia y quedó alojado en la sección Alcaldía, a disposición de la Justicia.