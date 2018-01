Comerciante redujo a un ladrón y lo entregó a la Policía

Foto: Comisaría de Crespo Crédito: Estación Plus

El hecho se produjo en perjuicio del autoservicio Esperanza, ubicado en España y Brasil, de Barrio Azul de Crespo. Al respecto, el comisario Miguel Retamar informó: "Entre las 1:30 y las 2:00 de la madrugada de este jueves, el propietario de este local comercial advirtió la presencia de una persona sospechosa, por lo que decidió constatar cuáles eran sus intenciones. Pasados unos minutos y al acercarse, logró divisar que por un lateral del comercio, lindero a calle Brasil, el sospechoso rompe y traspasa un cerco perimetral. Cuando ingresa al sector de depósito, el comerciante lo redujo, dando inmediata intervención a la policía".



Asimismo, personal de Guardia Urbana que casualmente se encontraba de recorrida por esa intersección de Barrio Azul, colaboraron en retener al delincuente.



"Se trataba de un chico de 16 años de edad, cuya familia reside en Crespo", dijo el funcionario policial a FM Estación Plus y agregó: "En forma inmediata se puso en conocimiento de lo acaecido a la Fiscal de Menores en Turno, Dra. Ferreyra, quien ordenó abrir una causa judicial por el supuesto delito de Robo en Flagrancia, elevando la correcta identificación del menor. A tal fin fue trasladado a la dependencia y una vez que se le dieron a conocer las imputaciones y los derechos que le asisten como menor, fue entregado formalmente a sus padres en horas de la madrugada".



El jefe de la dependencia sostuvo que "se constató el corte en el cerco perimetral, aunque no pudimos secuestrar la herramienta utilizada, por lo que se presume que ya había hecho esta maniobra anteriormente". Esta situación coincide con el alerta generado en los comerciantes, a partir de notar la faltante de objetos del depósito.



Finalmente, Retamar destacó la actitud del comerciante, sobre lo cual comentó: "El propietario actuó con la mente en frío, situación que no siempre se logra en este tipo de circunstancias. Tomó la actitud correcta, nos convocó inmediatamente y esas acciones posibilitaron que se formalicen las actuaciones".