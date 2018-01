Un audio de Pastorizzo llorando sería revelador de la violencia que padecía

Policiales Una nueva filmación complica aún más a Nahir Galarza

Policiales Nueva evidencia de los teléfonos y su impacto en la calificación del crimen

Los abogados defensores de Nahir Galarza, Víctor Rebossio y Horacio Dargainz, están centrados en fundamentar su teoría sobre la emoción violenta ante la supuesta violencia de género que sufría la joven. Pero ayer se conocieron detalles de lo ocurrido la noche de Navidad, donde se contradice la hipótesis defensiva.Agustín Ladner, uno de los amigos de la víctima, declaró ante el fiscal Sergio Rondoni Caffa, que al despertarse el lunes 25 por la mañana "tenía".Este audio fue aportado a la causa y llorandoaccedió gracias a Jorge Zonzin, vocero de la familia Galarza, Ladner contó que Fernando relató que: "El audio lo mandó a las 8.46. Cuando salía del boliche Bikini, Fernando estaba hablando con Nahir y de la nada sintió una trompada, miró y era Sol Martínez, eso pasó en la calle; y según lo que me contó estuvieron discutiendo, le pegaron y no sé cómo lo metieron a la casa de ella (de Nahir, ubicada a la vuelta del boliche) y".".Ladner brindó más detalles en su declaración: "Fernando y Nahir siempre se peleaban, no se agredían pero discutían. Él siempre decía que no se iba a ir con ella pero se terminaba yendo a la casa. Desde que lo conozco, desde hace tres años, siempre estuvo con ella".Agustín Ladner brindó un dato en su declaración que hoy podría servir y mucho a la investigación. Contó que el 18 de noviembre pasado recibió en el grupo de amigos de Whatsapp una foto de Fernando durmiendo y que había sido Nahir quien le había quitado el teléfono, se lo había desbloqueado y enviado a sus contactos. "Él tenía un Motorola que lo desbloqueaba con el dedo, tenía un patrón complicado, perocon su dedo y que le sacó la foto dormido y le borró un montón de gente", declaró.Según informó el fiscal Rondoni Caffa a al diario ElDía, se examinaron las 30 cámaras de seguridad del boliche Bikini sobre la noche en cuestión, en las ubicadas dentro y fuera del lugar, y en ninguna de ellas se encontró pruebas de alguna pelea. Sin embargo,, pero "no hay otro certificado porque no concurrió al Hospital".El funcionario judicial dejó bien en claro, en contraposición a lo que ha manifestado Zonzini en diferentes medios, que Nahir Galarza confesó el crimen bajo declaración de imputado y no como una "exposición ante el fiscal" como señaló el vocero.