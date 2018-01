Denuncian un nuevo episodio de cuatrerismo en un campo del sur entrerriano

Un nuevo episodio de cuatrerismo tuvo lugar en el sur de Entre Ríos: el último fin de semana, en el campo La Mañanita, en la zona rural de Perdices, una vaquilla de 400 kilos fue faenado ilegalmente por la noche. El valor del animal en el mercado no baja de los $15 mil.



De la vaquilla, poco y nada quedó en los restos que dejaron atrás los cuatreros: pezuñas, entrañas y todo lo que no sirve para comercializarse ilegalmente.



El hecho de cuatrerismo fue descubierto en la mañana del sábado por el encargado del establecimiento que se encuentra a la vera de la Ruta 14.



El animal faenado estaba preñado y en el sexto mes de gestación, pero esto, poco y nada les importó a quienes perpetraron el ilícito. No es la primera vez que La Mañanita sufre un episodio de este tipo: a mediados de 2017, cuatreros ingresaron al campo por la noche y pasaron a degüello a seis vaquillas, valuadas en unos $14.000 cada una.



El tema preocupa en general a todo el sector rural entrerriano: "El campo ya no es un lugar seguro como antes, y los hechos de inseguridad que se repiten en rutas y zonas de colonias mantienen muy preocupados a la sociedad en su conjunto, por lo que es hora de empezar a tomar medidas al respecto", solicitó el presidente de la Sociedad Rural de Chajarí, Héctor Reniero.



Pero además del reclamo, ayer mismo se pautó una reunión con los principales dirigentes rurales, productores, legisladores e intendentes para abordar "temas relacionados a la seguridad en el campo y hechos de abigeato". (El Día)