Por los robos, aconsejan no llevar tanto efectivo para vacacionar en Córdoba

Sucesión de casos

Si bien para los registros de la Departamental Punilla de la Policía de Córdoba la cantidad de robos y de asaltos con que arrancó la temporada de verano es inferior a la del año pasado, el clima de intranquilidad que viven los vecinos y los turistas, a partir de la seguidilla de hechos delictivos de los últimos días, se acrecienta en Villa Carlos Paz y en la región.Los partes diarios de la fuerza de seguridad dan cuenta de allanamientos positivos y detenidos por diferentes robos, pero eso parece no bastar ante las primeras noticias sobre delitos de ese tipo en la zona turística, publica el diariode Córdoba.En las últimas horas, el jefe de la Departamental Punilla, comisario inspector Leonardo Páez Stelmatch, hizo una serie de recomendaciones a turistas y a vecinos para que se protegieran ante posibles robos, aunque desechó de plano que se viva una "ola de inseguridad" en el valle., dijo el jefe policial, quien se refirió a uno de los robos, concretamente a aquel en el que las víctimas formaban parte de un grupo de jóvenes turistas que dejaron dinero en el departamento que alquilaban., apuntó y aseveró: "Hoy existe la posibilidad de obtener plata con las tarjetas a través de los cajeros, hay que aprovecharlo para disminuir ese riesgo".Y luego remarcó: "Tampoco deben dejar las puertas abiertas, porque nos hemos anoticiado de hechos en los que los, así que son detalles que hay que cuidar para evitar los robos".Las recomendaciones se hicieron a partir de los últimos robos que se conocieron por la prensa, algunos de los cuales no fueron informados por la fuerza, sino que se conocieron a través de otras fuentes.Pese a la recomendación del jefe policial para que los veraneantes no tengan grandes sumas de dinero encima y utilicen los cajeros bancarios, hay que tener en cuenta queEs decir, aún son insuficientes las bocas automáticas de expendio de dinero en el valle, sumado a que son varios los comercios que solamente reciben efectivo.El asalto del que fue víctima un hombre de 76 años este lunes, en su departamento de la calle Arruabarrena, de Villa Carlos Paz, alertó a vecinos y a turistas, ya que Juan Carlos Della Libera vive en un complejo de departamentos en el que conviven habitantes permanentes y transitorios.Dos hombres ingresaron armados en el departamento que el hombre había dejado abierto por el intenso calor que reinaba en la mañana de este lunes. Los ladrones se llevaron 51 mil dólares, 120 mil pesos y joyas.En tanto, el domingo, 10 amigos que vacacionaban en una vivienda ubicada en calle Los Andes al 300, en pleno Centro de Villa Carlos Paz, fueron desvalijados por desconocidos.Los jóvenes, todos oriundos de la localidad de Monte Buey, habían llegado a la villa turística hacía pocas horas, salieron a bailar y cuando volvieron, durante la madrugada, se dieron con el robo. Sufrieron la sustracción de 50.000 pesos, además de prendas y mochilas.El fin de semana, en tanto, un supermercado chino de Bialet Massé fue el objetivo de tres delincuentes que se tirotearon con la Policía.Uno de los ladrones fue identificado y detenido, y los otros dos huyeron.