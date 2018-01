Brindaron recomendaciones por la circulación de bonos contribución

Foto: Ilustrativa

Atento a la circulación y venta de bonos contribución, muchos de ellos de manera ilegal sin contar con la debida autorización, desde la Policía de Entre Ríos, recomendaron a la ciudadanía que deben tener presente que "sin perjuicio del conocimiento de las personas y/o entidades, asociaciones u organizaciones que le ofrezcan la compra de una rifa o bono de manera solidaria, siempre deben tener en cuenta que en nuestra provincia en materia de legislación existe el Decreto 810/92 M.S.A.S. el cual entre sus líneas regula no solo los requisitos para la emisión de un bono, sino de manera excluyente que para ello debe contarse con la debida autorización del órgano rector del juego en la provincia, el IAFAS".



Por ello, -continúa el comunicado de la fuerza- ante la eventual presencia de personas representantes de una organización y/o entidad solidaria en su domicilio, los vecinos tienen que tener en cuenta que el bono contribución en caso de estar debidamente autorizado cuenta con una serie de requisitos plasmados en la legislación, como ser:



1. Deberán contener indefectiblemente: nombre y domicilio legal de la entidad haciendo una referencia concreta y expresa a su personería jurídica y/o reconocimiento oficial. Número o números.



2. Nómina de premios, premios, fecha de sorteo, número y fecha de la resolución / autorización tramitada ante el IAFAS.



3. Lugar de entrega de los premios y fecha de vencimiento del canje de los mismos.



4. Nombre del diario de publicación; mención en cuanto a que los gastos y/o impuestos que demande la constitución en titular del bien objeto del sorteo, correrán o no a cargo de la entidad organizadora.



5. Por último, debe estar trascripto integra y textualmente el Art. 13º del Decreto Provincial 810 M.S.A.S. El billete debe ser claro sin lugar a dudas e interpretaciones confusas sobre las formas del sorteo, calidad o cantidad de premios, etc; y en ningún caso deben ser similares en su formato o color a los bonos emitidos por las Loterías autorizadas.



El mensaje difundido por la Policía entrerriana, insta a que "en caso de dudas o consultas en cada ciudad de la provincia, en principio, dar cuenta a la comisaría de jurisdicción de personas que se encuentren circulando en representación de una entidad y/o organización solidaria en pos de corroborar su representación acreditada y si los bonos en circulación cuentan con la debida autorización del IAFAS; ya que en caso de no estar conforme derecho, éstas personas y organizaciones serán pasibles de una investigación penal por el Delito establecido en el Art. 301 Bis del Código Penal Argentino por presunto Juego de Azar Prohibido".