Dueño de céntrico hostel de Paraná denunció que un artesano le robó $40.000

El dueño de un hostel ubicado en calle Montecaseros 343 denunció que un artesano que estaba alojado en ese emprendimiento, le robó cerca de 40.000 pesos en efectivo que estaban guardados dentro de un ropero.El responsable del hostel céntrico notificó en la comisaría segunda que un hombre a quién identificó con nombre y apellido, artesano oriundo de Tierra del Fuego, se alojó durante un tiempo en ese lugar. Tras estar varios días le pidió quedarse a cambio de trabajos de limpieza en el hostel habida cuenta que no contaba con el dinero suficiente para hacerse cargo del alquiler.Acordada las condiciones, se entabló una relación amena hasta que le entregó una llave del hostel. Lo cierto es que anoche notó la repentina ausencia del artesano, quién se retiró con sus pocas pertenencias sin haber avisado a nadie.Al ir a buscarlo a los puestos de artesanías del centro de Paraná, le dijeron que se había ido de la ciudad con destino incierto. Al volver al hostel notó que de la habitación de la gerencia, le habían sustraído del interior del ropero 40.000 pesos que estaban escondidos y una computadora tipo Laptos.De acuerdo a lo que un proveedor del hostel había comentado con la madre del dueño del hostel, éste "había alojado a un muchacho al que le dio confianza pero no tomó los recaudos necesarios y le terminó llevando una computadora y una importante suma de dinero".Según supo, el artesano "había dejado un número de documento que era falso porque pertenecía a una mujer"."La madre estaba muy amargada por lo que había pasado porque habían trabajado mucho para esto; la mujer había puesto mucho para el emprendimiento del chico que hacía poco había regresado de Estados Unidos", comentó un proveedor del hostel a"Es un emprendimiento que habían empezado hacia unos cinco meses, todavía no se habían terminado de afianzar y que les haya pasado esto, es un gran paso para atrás", indicó al respecto.