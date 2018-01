Fabuló un falso secuestro para no pagar los cuatro meses de alquiler que debía

"Este hdp me vino a pegar en mi casa, no me deja salir del departamento donde vivo. Me dejó encerrada, sigo encerrada porque no quiero estar con este viejo sucio", rezaba parte del escrito que había publicado una mujer en su cuenta de Facebook.Antes de finalizar el posteo, la supuesta víctima acudía a la solidaridad de sus amigos para ser rescatada. Rápidamente el mensaje se viralizó y llegó hasta un funcionario policial que de inmediato, envió al personal a corroborar la situación.Cuando efectivos de la Seccional 14 llegaron al edificio ubicado en calle Saénz Peña y Monteagudo del Bº Centro, en Santiago del Estero, se entrevistaron con el acusado, un empleado del lugar, a quien le consultaron acerca de la mujer. Pero el hombre sostuvo que no sabía nada de ella.Los uniformados le solicitaron las llaves del departamento y al abrir la puerta encontraron a la mujer en medio de una crisis de nervios, gritando que la tenían encerrada y que no le permitían salir. Rápidamente, ella y el acusado fueron trasladados a la Seccional.Una vez en la Comisaría, la mujer nuevamente sostuvo que el empleado del edificio la tenía secuestrada porque no quería "estar con él". Indignado por las acusaciones en su contra, el hombre sostenía que tenía las llaves del departamento porque la empleada doméstica de la supuesta damnificada se las había entregado aduciendo que no había nadie en su interior.De inmediato fue citada, quien ante las preguntas de los policías confirmó la versión del acusado.La empleada contó que su jefa le había ordenado que cerrara la puerta con llave y que diga que ella no estaba.El acusado sostuvo que la inquilina debía cuatro meses del alquiler y por ello había inventado toda esa situación.Al verse descubierta, la mujer se retiró del lugar sin hacer ninguna denuncia, mientras que el supuesto secuestrador sostuvo que iniciará acciones en el fuero civil. Fuente: (El Liberal).-