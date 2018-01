Denuncian a un amigo de Pastorizzo por hostigamiento contra amiga de Nahir

Visita a la acusada

Violencia de género

Se trata de Sol Martínez, amiga de la principal acusada. Ayer presentó una denuncia contra Juan Manuel Cabrera, amigo de la víctima, de "amenazarla y amedrentarla" por su rol en la causa. El denunciado, uno de los mayores defensores de Pastorizzo, es también primo de Nahir Galarza.Ayer al mediodía, en la Jefatura Departamental, Sol Martínez, amiga de Nahir Galarza, la principal acusada de asesinar a Fernando Pastorizzo, denunció a Juan Manuel Cabrera, amigo de la víctima, por "amedrentamiento de testigos amenazas y hostigamiento" luego de haber sido increpada por Whatsapp por el denunciado.Según informaron fuentes vinculadas a la causa, Sol Martínez realizó la denuncia acompañada por los abogados Horacio Dargainz y Víctor Rebossio, defensor de Galarza, tras un intercambio vía Whatsapp con Cabrera, quién le recriminó con insistencia y la acusó de haber ido a visitar a Nahir cuando estuvo detenida en el Hospital Centenario.Aunque ella niega el hecho, Cabrera le informa que tiene pruebas de su visita a Galarza y le reprocha la acción. "Das lástima y asco" fueron algunos de los apelativos que le dedicó antes de pedirle con insistencia verse en persona en algún momento y de decirle de manera intimidatoria: "Acordate que vos sos testigo y tu declaración es importante"."Ante la situación narrada, a Sol Martínez le provocó un estado de alteración y malestar emocional, y por tal requerimiento se siente amedrantada y hostigada por el denunciado (por Cabrera) ante sus requerimientos de tener que hablar con él, alguien del cual desconoce intenciones y que realmente antes de esta conversación sólo sabía que era primo de la señorita Nahir Galarza pero que jamás se reunió para nada con mi patrocinada", afirmó el abogado de Martínez en la denuncia."Dejo librado al árbitro judicial la medida que considere más acorde a fines de la preservación de la integridad física de mi mandante, advirtiendo que se entraría ante un posible hecho encuadrado en el 'el derecho de la mujer a vivir una vida sin violencia'", sostiene también la denuncia, enmarcando el hecho también como violencia de genero.

Apareció en la televisión

La chica que golpeó a Fernando

Primos de la acusada

Con respecto a este punto, cuando el juez del caso Pastorizzo Gustavo Biré dictó la prisión preventiva por 60 días a Galarza enfatizó que se iba "a tener tolerancia cero" con respecto a todo lo que tenga que ver con violencia de género. Debido a este apartado del juez, los abogados de Martínez también apelaron a este atenuante contra el accionar de Juan Manuel Cabrera.El denunciado se hizo conocido esta semana cuando brindó un móvil al canal de noticias TN junto a otro amigo de Fernando Pastorizzo para defender a la víctima y dar su parecer con respecto al comportamiento de la detenida. Sin embargo, lo que deja en evidencia el párrafo anterior es que Cabrera, además de haber sido amigo de la víctima, es primo hermano de Nahir Galarza.Por su parte, Sol Martínez fue la amiga de Nahir Galarza que le pegó a Pastorizzo la madrugada del 25 de diciembre en el primer piso de la disco BKN, cuando supuestamente se estaban peleando fuerte entre sí, algo que fuentes judiciales fue captado por una de las 30 cámaras de seguridad que hay en el boliche."Vengo a dar la cara porque no soy ninguna hdp, con Fernando discutí adentro del boliche donde él me agarró del brazo y yo le di una piña. No tuve ninguna relación más con el después de eso. Ahora soy la culpable también de que Nahir estaba loca? Por favor gente", había asegurado hace unos días Martínez cuando se publicó un chat donde se daba cuenta del incidente del 25 y donde Galarza le informa que más tarde ese día "le rompió la cabeza y se fue".Por otra parte, y según informaron fuentes vinculadas a la defensa de Nahir Galarza, la Justicia investiga el vínculo de que habría tenido Fernando Pastorizzo con la hermana de Juan Manuel Cabrera, Luciana: según el vocero de Nahir Galarza, Jorge Zonzini, durante su estadía en Gualeguaychú fueron más de una las personas que se acercaron a él para que investigara la relación entre la víctima fatal del pasado 29 de diciembre y la hermana de su amigo.Inmediatamente, se dio conocimiento al equipo de abogados encargado de la defensa de Nahir Galarza, encabezado por Víctor Rebossio, para que investigue la veracidad de este dato. Tal y cómo se informó en párrafos anteriores, Juan Manuel y Luciana son primos hermanos de la principal acusada del asesinato de Fernando Pastorizzo. Fuente: (ElDía).-