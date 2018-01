Caso Balcedo: Buscan u$s 7 millones en cajas de seguridad en Uruguay

Además de las armas y casi medio millón de dólares en efectivo, en el allanamiento en la chacra "El gran Chaparral" de Marcelo Balcedo, el titular del gremio SOEME, se encontraron varias misteriosas llaves que corresponden a cofres que el sindicalista tenía en tres instituciones financieras de Montevideo y Punta del Este, y una carta, escrita a mano, que detallaba el dinero que hay en cada uno de ellos. Según esa nota son US$ 7 millones.Los cinco cofres o cajas de seguridad están todos a nombre de distintos testaferros y en sucursales bancarias de Punta del Este y Montevideo. En la nota se detalla, además, cuánto dinero entra en cada uno de los cofres.La justicia uruguaya inmovilizó los cofres y se estima que pueden contener dinero en efectivo y también joyas, según reconoció al programa uruguayo Telenoche, de Montecarlo TV, una fuente de la investigación.Además de las llaves de los cofres, la Policía incautó los teléfonos celulares del sindicalista, siete coches de alta gama y las armas de guerra que Balcedo ingresó al país de forma ilegal.Entre los vehículos incautados hay una Ferrari (con matricula uruguaya), un Porsche, un Mercedes y un Camaro, además de camionetas y cuatriciclos. Hay autos a nombre de terceros e incluso de empresas, como por ejemplo, una firma dedicada a la seguridad en Argentina.Los efectivos también incautaron los documentos del avión Gulfstream G-IV de matrícula norteamericana, que el dirigente gremial alquilaba con opción a compra (leasing) por US$ 60.000 por mes. "Él dice que no es de él pero están los documentos. Lo estaba comprando con una especie de leasing así que se va a incautar también", explicó la fuente al programa.Balcedo quedó al frente del SOEME tras la muerte, en 2012, de su padre Antonio Balcedo, un sindicalista histórico y de peso en el peronismo bonaerense. Prueba de ese poder y de la llegada del nuevo secretario general al PJ de la Provincia es el busto del sindicalista que se exhibe en la sede del partido en La Plata, desde el 8 de octubre pasado. En aquella oportunidad el ex gobernador y candidato a Presidente Daniel Scioli fue uno de los oradores en el acto. "Fue una fuente inspiradora para nuestro movimiento para los desafíos presente y futuro que tenemos". Durante se acto hubo otros oradores de renombre, como el ex intendente platense Pablo Bruera y el ex ministro de Trabajo de Eduardo Duhalde, Alfredo Atanosof. La ex presidenta Cristina Kirchner enviaron sus respectivas adhesiones.A Balcedo hoy no solo lo preocupa la causa por la que fue detenido en Uruguay. Una de sus primeras acciones como secretario general fue incorporar 8 mil empleados del área administrativa del Ministerio de Educación de la Provincia, que entonces conducía Mario Oporto. Existen hoy tres causas sobre esos temas en las que fue sobreseído por el Fiscal Alvaro Garganta, aunque el juez que interviene Juan Pablo Masi todavía no resolvió. El Fiscal General de La Plata Héctor Vogliolo todavía no evaluó los casos.La Justicia también investiga la relación entre Balcedo y el fiscal platense Fernando Castasegna. Fuentes de los juzgados bonaerenses señalaban que el fiscal armaba causas contra enemigos del también propietario del diario Hoy. "No lo tenemos acreditado pero se sospecha de una relación negocial. Lo cierto es que Cartasegna siempre tuvo cobertura favorable en los medios de Balcedo (Diario Hoy, FM 92) hasta que detectamos el comportamiento irregular de Cartasegna", señalaron. Cuentan que el sindicalista y editor le había soltado la mano" al fiscal cuando trascendió que armaba causas para exigir el pago de coimas. "La situación de Cartasegna es muy delicada", sentenciaron fuentes de la procuración bonaerense.