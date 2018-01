Localizaron a la mujer que había desaparecido junto a su hijo de 2 años

A mediados de diciembre del año pasado la policía de Concepción del Uruguay emitió un pedido de localización para tratar de dar con el paradero de Daniela Demetria Ramírez, de 31 años, quien se había ausentado de su hogar junto a su hijo de dos años.



Lo último que se sabía era que habían ido al médico el 18 de diciembre pero no regresaron al hogar y posteriormente se realizó la denuncia, quedando la investigación a cargo del fiscal Fernando Martínez Uncal.



Finalmente, este viernes, desde la Policía de Concepción del Uruguay confirmaron que tanto la mujer como su hijo menor de edad fueron hallados en buen estado de salud en Buenos Aires.



Por otra parte, y según da cuenta el sitio 03442, Ramírez habría ratificado que se fue de su casa por propia voluntad y que no pretendía regresar, denunciando que hace 14 años que vive un calvario por la mala relación de pareja y por ser víctima de violencia de género.



El fiscal Fernando Martínez Uncal señaló que todo lo actuado era informado constantemente al denunciante Jorge Mamunt (esposo de Daniela) y al padre de ésta, confirmando que el jueves se presentó en Fiscalía el abogado Adrián Cabrera, en representación de la mujer, para confirmar que se encontraba en Buenos Aires, sin dar datos precisos de su lugar de alojamiento a pedido de la misma.



"El abogado vino a manifestar que se encontraba bien, sin intenciones de regresar y que por su propia voluntad se había ido con el hijo, señalando que había sido objeto de violencia de género. Por esto le señalamos que la búsqueda estaba muy avanzada y por esta razón ella deberá presentarse ante un organismo oficial, para regularizar la situación", señaló Uncal.



Por otra parte confirmó que ya se venía trabajando con el "Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas", dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, a quienes se le solicitó la difusión de datos e imágenes de la mujer y su hijo en hospitales y dependencias policiales.



"Por esto nos comunicamos para ver si se podía dar intervención a esa Secretaría, para que allí se produzca la presentación de Ramírez, lo que fue aceptado para este viernes. Por esta razón el doctor Cabrera se contactó con la Secretaría y viajó a Buenos Aires, produciéndose la presentación de esta señora alrededor de las 11 de la mañana. Ella está en buen estado de salud y declaró bajo reserva de su lugar de ubicación y comentó que se fue ya que vivía un calvario desde hace 14 años, por lo que no quería regresar, ni revelar el domicilio donde está viviendo con su hijo. Esto se plasmará en un informe del Ministerio de Seguridad que será remitido a la Fiscalía interviniente y se le aconsejó que concurriera a la Secretaría de la Corte Suprema de la Nación, donde toman denuncias de violencia de género", explicó el fiscal.