Datos de la autopsia revelaron detalles sobre el crimen de Fernando Pastorizzo

(20) el joven que llevaba cinco años de una relación al parecer tormentosa y violenta con Nahir Galarza (19). Los datos de la autopsia permitieron conocer más detalles sobre el crimen ocurrido el viernes pasado. Además se ratificó que una pericia indica que la acusada, que confesó haber sido la autora del asesinato, no tenía rastros de pólvora.El informe preliminar de la autopsia realizada en la morgue judicial explica que. La conclusión preliminar del médico legal -continúa el informe- es que, en total de dos, una de ellas produjo lesión bronco-pulmonar derecha, produciéndose el deceso".", explicó Horacio Dargainz, abogado defensor de Nahir Galarza. Agregó que ambos tiros impactaron en el tórax del muchacho y que "en principio"Otro el elemento que analizan los investigadores es el agravamiento de la acusación por el vínculo que tenían los jóvenes. Precisamente, en las últimas horas trascendió una foto en la que se lo ve a Fernando de vacaciones en Brasil con la familia de Nahir . Hasta ahora, los padres de la chica habían dicho que él no hablaba con ellos.En cuando al resultado del estudio balístico realizado por la Policía de Entre Ríos,. Según esta prueba, Nahir Galarza no habría emitido ninguno de los dos tiros que terminaron con la vida de su novio. "Las pruebas indican que ella no disparó el arma. Que ella haya asumido la responsabilidad del hecho es otra cosa. La parafina salió negativa en la ropa y en las manos", confirmó Dargainz. El estudio balístico se lo hicieron a ella y a la madre (por las características físicas de la descripción del remisero que fue testigo, y al que también le practicaron la pericia. Todas dieron negativo.". El arma que se secuestró es la que efectuó los disparos y el arma "es de la Policía", ya que el padre de la chica, Marcelo Galarza, es efectivo de esa fuerza desde hace 24 años.El arma en cuestión, una Browning 9 milímetros, estaba en la casa de Nahir, arriba de la heladera, según dijo la mamá de la joven, Yamina Kroh, quien minimizó el hecho de tener un arma en su hogar: "Somos todos grandes y eso está incluido ahí, en la casa. Vas, pasás, la buscás, te la llevás", sostuvo."El padre es una persona muy celosa de su arma reglamentaria. Pero eso día estaría cansado por el trabajo, dejó el arma y se acostó a dormir. Ese día ocasionalmente quedó ahí, encima de la heladera, sino la guardaba en su armario", explicó el abogado Dargainz.