Un nuevo querellante está seguro de probar el vínculo entre Fernando y Nahir

La familia de Fernando Pastorizzo designó a Sebastián Arrechea como abogado querellante en la causa que investiga el asesinato del joven, que hasta el momento tiene como principal sospechosa a su exnovia, Nahir Galarza, quien confesó el crimen.El letrado tomó contacto con el fiscal Sergio Rondoni Caffa, quien le dio un panorama de la investigación, y este viernes se constituirá formalmente como querellante. "Obviamente tenemos que tomar intervención para tener el legajo fiscal y trabajar al respecto, pero ya tenemos una idea de cómo va a ser la investigación, el temperamento del fiscal y armar nuestra estrategia", reveló."Son elementos de investigación: testimonios, cámaras de seguridad y otros más que tiene recolectado la fiscalía. Yo en este momento no tengo conocimiento qué se declaró. Lo que puedo decir es que nosotros estamos manejando una teoría del caso, con circunstancias que agravarían este hecho. Son circunstancias que se tienen que demostrar", agregó.Indicó que la foto en la que se puede ver a los Galarza junto a Fernando Pastorizzo puede ser tomada como algo no determinante. "Si bien es un indicio que había una relación, también se puede esgrimir que pudo haber sido una simple amistad o más que una amistad pero no un noviazgo formal", agregó.Lo que sí puede llegar a ser determinante es la publicación que realizó Nahir Galarza en su muro de Facebook en donde evidencia que mantenían una relación de 5 años. "Eso es una evidencia, un indicio que ofreceremos como prueba y después el Tribunal valorará ese documento y con los otros elementos armará el rompecabezas de la responsabilidad penal de esta chica", opinó.En ese marco, aseguró que no se hicieron denuncias al respecto, aunque defendió la posición: "No hubo una formalización o judicialización del caso, porque hubo otras alternativas en esta situación de pareja. Y más teniendo en cuenta que una denuncia de un joven que es víctima de violencia generalmente termina archivada. Desde el núcleo familiar de Fernando hemos visto que el padre tenía otras formas de resolver esta situación, aconsejándolo para que no tenga esta relación conflictiva", afirmó.Arrechea dijo que habló con el fiscal y que la idea es pedir la elevación a juicio de la causa en el menor plazo posible: "Estimo que va a ser en estos dos o tres meses seguramente", concluyó.