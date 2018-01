Cómo es la celda donde pasa los días Nahir Galarza

Policiales El fiscal explicó por qué el dermotest a Nahir Galarza dio negativo

Nahir Galarza, la chica de 19 años imputada por matar a su novio de dos disparos, ya pasó dos noches en la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú. En la tarde de este miércoles, durante el primer día de visita, estuvieron con ella sus abogados defensores, Víctor Rebossio y Horacio Dargainz, quienes contaron detalles del lugar donde está alojada la adolescente.Nahir pasa sus noches en una celda de 2x4 metros, con una mesa de material grande en el medio. Aunque por el momento está sola, en este pequeño espacio hay dos camas de hierro. El contraste es inmenso al considerar que, hace apenas una semana, la joven vivía con su familia en una casa de dos pisos, a metros de la Costanera."Es una cárcel común", señalan los abogados. Tiene un régimen estricto, con custodia permanente, que incluso controla con insistencia a los defensores de Galarza durante las visitas. Antes de entrar, los obligan a dejar sus celulares y no les quitan los ojos de encima.Los padres le llevan algunos alimentos, "había una banana", dice uno de los abogados, pero también sigue una dieta racionada. "Come exactamente lo mismo que los funcionarios policiales en la jefatura. Porque se hace una sola comida para todos. Si comen guiso, todos comen guiso. Si comen fideos con papas, todos comen fideos con papas. Y así", precisa Dargainz. El horario de cierre del penal es a las 21, cuando queda una custodia permanente en la puerta.Nahir es la única detenida en toda la comisaría, por eso tiene un trato personalizado. En el lugar hay cinco calabozos, para un total de 15 o 20 detenidos. "No hay ninguna otra persona, los otros calabozos están vacíos. Como es una comisaría del menor y de la mujer, si son menores, no están más de 24 horas. Entran y salen. En cambio si son mujeres mayores, quedan", indica Dargainz. Este miércoles había ingresado una mujer, que compartió habitación con Nahir, pero luego la trasladaron a un hospital."No entiendo por qué estoy acá. Si yo ya dije lo que querían saber", le dijo Nahir a sus abogados. "No quiere estar presa, quiere estar en su casa. Está como shockeada, todavía no entiende lo que pasó, pero se va empezando a dar cuenta", explica Dargainz. "Lo que pasa es que al estar encerrada, ella está aislada de todo. No se imagina todo lo que está pasando y todo el contexto mediático", continúa.Por su parte, la madre de Nahir, Yamina Kroh expresó: "Es mi hija, la amo, donde sea que la trasladen yo la voy a acompañar. No me dejan verla, hay un horario de visita, de dos horas, y después no me dejan verla más". Las visitas son los miércoles y sábados, en turnos de dos horas. Es la única posibilidad de visitarla en ese espacio de 2x4, donde paga por el crimen que movilizó a Gualeguaychú y que ella mismo confesó haber cometido. (Clarín)